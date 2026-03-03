Европейските пазари отвориха сесиите с рязък спад заради ескалацията в Близкия изток

Европейските борси откриха търговията във втория работен ден на седмицата с отчетливи спадове на фона на засилващия се конфликт в Близкия изток, който натежава върху настроенията на инвеститорите, предаде БТА по информация на Си Ен Би Си.

Малко след началото на сесията паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижи с 1,8 на сто, след като в понеделник затвори с понижение от 1,6 на сто. Разпродажби бяха отчетени във всички сектори.

Банковите акции поевтиняха с 2,7 на сто, застрахователните – с 3,3 на сто, а дружествата от сектора на комуналните услуги – с 2,4 на сто. Индексът Stoxx Aerospace and Defense, който обединява водещите компании от отбранителния сектор в региона, също се понижи с около 1 на сто, след като ден по-рано приключи на положителна територия.

Всички основни европейски борсови индекси се търгуват на отрицателна територия.

Германският DAX спада с 2,31 на сто до 24 068,16 пункта, а италианският FTSE MIB – с 2,85 на сто до 44 963,45 пункта. Френският CAC 40 се понижава с 1,76 на сто до 8 246,88 пункта, британският FTSE 100 – с 1,68 на сто до 10 598,95 пункта, а испанският IBEX 35 – с 2,53 на сто до 17 422,80 пункта.

Натискът върху пазарите се случва на фона на разширяващия се конфликт между САЩ и Иран в региона на Персийския залив. През нощта Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че два дрона са ударили американското посолство в Рияд.

На пазарите се засили настроението за избягване на риска. Цената на златото, разглеждано като сигурно убежище при несигурност, се повиши, докато световните акции останаха под натиск. Американските фючърси и основните азиатски индекси също отчитат спадове днес.

Конфликтът навлиза в четвъртия си ден без ясни признаци за бързо уреждане. Вчера американски военни представители съобщиха, че към региона се насочват допълнителни сили. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военните действия могат да продължат четири до пет седмици, но не изключи възможността конфликтът да се проточи по-дълго.