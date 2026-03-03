ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Федерацията по борба: Предстоят съдебни искове сре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22395290 www.24chasa.bg

Инфлацията в Австрия се ускори до 2,2% през февруари

800
Инфлацията в Австрия се ускори до 2,2% през февруари. Снимка: Pixabay

Инфлацията в Австрия през февруари се е повишила до 2,2 на сто на годишна база при 2 на сто през януари, съобщи Австрийската статистическа служба, предаде БТА.

Според данните увеличението е слабо, но показва ускоряване на темпа на поскъпване спрямо предходния месец.

Основен принос за по-високата инфлация имат цените на енергоносителите. Цените на хранителните продукти, тютюневите изделия и алкохола са нараснали с 3 на сто, което представлява по-силен ръст в сравнение с януари, уточняват от статистическата служба.

Инфлацията в Австрия се ускори до 2,2% през февруари. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите