Инфлацията в Австрия се ускори до 2,2% през февруари

Инфлацията в Австрия през февруари се е повишила до 2,2 на сто на годишна база при 2 на сто през януари, съобщи Австрийската статистическа служба, предаде БТА.

Според данните увеличението е слабо, но показва ускоряване на темпа на поскъпване спрямо предходния месец.

Основен принос за по-високата инфлация имат цените на енергоносителите. Цените на хранителните продукти, тютюневите изделия и алкохола са нараснали с 3 на сто, което представлява по-силен ръст в сравнение с януари, уточняват от статистическата служба.