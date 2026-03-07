Система за засичане на умора у шофьора вдига цените на новите коли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масовите автомобили са по-скъпи с 1000 до 2500 евро заради поредните европейски разпоредби

От тази година протоколите за безопасност на Euro NCAP стават по-строги - с фокус върху пасивната защита на деца и възрастни хора при челен удар. Всички нови коли вече трябва да имат системи за следене на умората на водача (ADDW).

Съгласно Регламента на ЕС за обща безопасност (GSR) всички нови леки автомобили, камиони и автобуси трябва да бъдат оборудвани със система за предупреждение за разсейване на водача (ADDW) до 7 юли 2026 г., за да се открие разсейване и умора на шофьора.

Въвеждат се специфични технологии за мониторинг, които трябва да бъдат интегрирани във всяко ново европейско возило, за да се следи умората и разсейването на човека зад волана. Тези системи трябва

да проследяват индикатори като поглед, позиция на главата и модели на поведение

и да дават своевременни предупреждения, за да гарантират, че водачите остават фокусирани. Този мандат подкрепя дългосрочната цел на ЕС, Vision Zero, която беше въведена в Рамката за политика на ЕС за безопасност на движението по пътищата от 2021 г. (2021–2030 г.), насочена към нула смъртни случая и сериозни наранявания по пътищата до 2050 г.

Системите трябва да използват камери, насочени навътре (или еквивалентни сензори), за да наблюдават непрекъснато очите, лицето, позицията на главата и посоката на погледа на водача в реално време, като работят ефективно както при дневни, така и при нощни условия (напр. слаба светлина, отблясъци).

Трябва да следят посоката на погледа, за да откриват продължително фиксиране в “разсейващи” зони като скута, централната конзола и

да предупреждават, ако погледът се задържи за повече от 6 секунди при 20-50 км/ч

или повече от 3,5 секунди над 50 км/ч.

Предупреждението ще става с осигуряване на ескалиращи визуални и звукови сигнали или пък вибрации на седалката, при установяване на сънливост.

Системата трябва също така да бъде надеждна и да включва възможности за самодиагностика за откриване на неизправности и преминаване на проверка за техническа изправност по време на периодични технически прегледи.

Въвеждането на по-строгите протоколи на Euro NCAP и задължителните изисквания на ЕС (GSR2) неизбежно ще се отрази на крайните цени на новите автомобили, като най-осезаемо това ще се почувства в ниския и средния ценови сегмент.

Очаква се новите системи за безопасност да добавят между 1000 и 2500 евро към цената на нов автомобил, изчисляват от сайта ItalPassion.

За малките градски коли (B-сегмент) това означава скок от около 10% в базовата цена. Модели, които традиционно се считат за бюджетни (като Fiat Panda или базовите версии на Dacia), са под най-голям натиск, тъй като

трябва да интегрират скъпа технология,

първоначално проектирана за премиум автомобили

Анализи на вече обявени модели за 2026 г. показват средно увеличение на препоръчителната цена от производител до 1,8% за стандартни и високооборудвани версии. Някои модели дори бележат ръст до 5,1 процента.

Системите за следене на умората (ADDW) изискват камери в купето и усъвършенствани алгоритми.

Подобрената защита за деца и възрастни хора при челен удар

налага използването на по-скъпи материали

в структурата на купето и допълнителни въздушни възглавници Euro NCAP.

Допълнителните въздушни възглавници ще дават повече точки по време на краш тестовете на Euro NCAP.

Освен това организацията Euro NCAP вече отнема точки от рейтинга, ако основни функции (мигачи, чистачки, клаксон) не се управляват чрез физически бутони. Връщането към физически контроли след вълната от сензорни екрани също изисква промяна в интериорите на колите.