Сензорните екрани в автомобилите са опасни

При избор се препоръчва основните функции да се извършват с класически бутони

Леко намаляване на вентилацията на климатика и простичко отваряне на ново меню на сензорния екран често отклонява вниманието на шофьора дотолкова, че е нужна спешна корекция на волана, защото колата е тръгнала да напуска платното.

Новите автомобили все по-рядко разполагат с физически бутони, а мястото им заемат лъскави сензорни дисплеи. Колкото по-модерен е интериорът, толкова по-голямо е отклонението на вниманието.

Специално проучване на германския автомобилен клуб ADAC, базирано на годишни тестове на стотици модели, дава тревожен отговор. Организацията отдавна следи безопасността на управлението на колите. През 2019 г. средният резултат беше 2,3 - категорично “добър”. До 2025 г. той пада до 2,6, което вече е едва “задоволително”. Причината според ADAC е възходът на сензорните екрани и така наречените бутони, които само симулират допир, без реално да се натискат.

Проблемът не е само в класическите бутони и врътки. Ровенето в подменюта, търсенето на виртуалния плъзгач за температурата или изчакването на бавно зареждащ се интерфейс

отнема секунди, които на пътя се измерват в стотици метри

Към това се добавят отражения, които правят екрана нечетлив на слънце, и актуализации по въздуха, които сменят логиката на менюто за часове. Водачът, който е свикнал да управлява колата си по един начин, внезапно се оказва принуден да преоткрива начините за включване на парното например.

Интериорът на последното поколение Mercedes-Benz S-Class е изпълнен с огромни екрани.

Докато държането на телефон в ръка по време на шофиране е забранено и подлежи на глоба, търсенето на менюта в сензорен екран, вграден в таблото, е напълно законно, подчертават от германския автомобилен клуб. Абсурдът става пълен,

когато системата за подпомагане на шофирането предупреди водача да вдигне поглед към пътя,

защото собственият му екран го е разсеял.

Производството и сглобяването на сензорен панел е значително по-евтино от монтирането на физически бутони, които изискват повече ръчен труд, повече детайли и по-сложна логистика. Аналогията със смартфона пък е умел маркетингов ход.

От януари тази година Euro NCAP, организацията, която оценява безопасността на новите автомобили в Европа, започна да отчита ергономията като фактор за крайната оценка. За да получи максимален резултат, даден модел

трябва да осигурява лесен достъп до всички критични за безопасността функции

- чистачки, аварийни светлини, предупредителна сигнализация. Чувствителните на допир бутони на волана трябва да са ясно разграничими един от друг, а колата да предупреждава водача, ако погледът му се отклони от пътя за повече от три-четири секунди.

ADAC приветства тези промени, но ги смята за недостатъчни. Асоциацията настоява за законодателни стандарти, които изрично да изискват основните функции да могат да се управляват със сигурно докосване, без да е необходимо вглеждане в екрана - било то чрез физически бутони или надеждно гласово управление.

Докато няма законови регулации, от ADAC съветват шофьорите сами да се защитават. При избор на нов автомобил тестването на прости команди като регулиране на температурата или силата на звука дава добра представа за това.

Гласовото управление, колкото и несъвършено да е все още при някои марки, остава по-безопасната алтернатива на ровенето в менютата.