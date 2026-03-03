„Уиз Еър“ увеличава капацитета си в Европа заради ограниченията над Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Уиз Еър“ (Wizz Air) съобщи, че адаптира операциите си във връзка с въведените ограничения във въздушното пространство след ескалацията на обстановката в Близкия изток.

Като превантивна мярка полетите на авиокомпанията от и до Израел, Дубай, Абу Даби, Аман и Саудитска Арабия остават временно преустановени до 7 март включително.

От дружеството посочват, че работят по възстановяване на засегнатите полети, когато условията позволят, както и в координация с авиационните власти и летищните оператори за осигуряване на необходимите разрешения и маршрути.

Увеличение на полетите до Шарм ел-Шейх

В подкрепа на пътниците, чиито пътувания до и от Израел са засегнати, „Уиз Еър“ планира увеличение на полетите до Шарм ел-Шейх от няколко европейски бази, считано от 6 март, при условие на регулаторно одобрение.

Предвижда се броят на седмичните полети да бъде увеличен, както следва: от Будапеща – от 3 на 10, от Рим (Фиумичино) – от 11 на 18, от Лондон (Лутън) – от 4 на 8, от Милано (Малпенса) – от 6 на 11, от София – от 0 на 3.

Допълнителните полети са предназначени да осигурят алтернативни възможности за придвижване на пътници, засегнати от временното преустановяване на директните маршрути до Израел.

От авиокомпанията уточняват, че ще продължат да информират пътниците при промени в разписанието и в зависимост от развитието на обстановката.