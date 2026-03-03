Евростат: България е с една от най-ниските месечни инфлации в еврозоната през февруари – 0,1%

Месечната инфлация в България през февруари 2026 г. се очаква да възлезе на 0,1 на сто, което нарежда страната сред държавите с най-слаб месечен ръст на цените в Европейския съюз, сочат предварителните експресни данни на Евростат, предаде БТА. По-нисък или сходен месечен темп е отчетен само в ограничен брой страни. Нулева инфлация се очаква да отчете Кипър, а сходно поскъпване от 0,1 на сто се очакват освен за България, и за Португалия и Словакия.

На годишна база инфлацията в България се очаква да се забави до 2,0 на сто спрямо 2,3 на сто през януари.

За сравнение, месечният ръст на цените през февруари достига 0,9 на сто в Литва, 0,8 на сто в Австрия и Франция и 0,7 на сто в Ирландия. В Германия месечната инфлация е 0,4 на сто, в Испания – 0,4 на сто, а в Италия – 0,6 на сто.

В еврозоната като цяло годишната инфлация се очаква да се повиши до 1,9 на сто през февруари при 1,7 на сто месец по-рано.

Най-висок годишен ръст се прогнозира при услугите – 3,4 на сто, следвани от храните, алкохола и тютюна с 2,6 на сто, неенергийните промишлени стоки с 0,7 на сто и енергията с минус 3,2 на сто.

Вчера НСИ оповести в експресната си предварителна оценка, че месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто през февруари 2026 г. Т. нар. флаш инфлация предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз. Данните на НСИ са за инфлация, измерена през ИПЦ, докато тези на Евростат - през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).