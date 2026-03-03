ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22396761 www.24chasa.bg

Измислиха гуми с шипове, които се прибират, когато няма сняг и лед! (видео)

Георги Луканов

[email protected]

1012
Зимната гума с прибиращи се шипове Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. Снимка: Nokian

Nokian Tyres представи първата зимна гума с прибиращи се шипове. С тази революционна концептуална гума и нейната уникална технология, Nokian ясно начертава бъдещето на зимните гуми.

Чрез натискане на бутон водачът може да инициира изваждането на шиповете, за да подобри сцеплението на гумата. Когато шиповете не са необходими, те могат да бъдат прибрани обратно в гумата.

Идеята зад тази гума е водачът да може да направи смяната, когато условията се променят. Шиповете не се използват на сухи пътища и стабилни зимни условия, но могат да се активират при заледена пътна настилка.

Концептуалната гума на специалиста по зимни гуми използва шарката на протектора и структурните решения на нововъведената зимна гума с шипове Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. Шиповете и на четирите гуми се повдигат и спускат едновременно. Тялото на шипа остава на мястото си, докато подвижната част е твърд метален клин в центъра на шипа. Nokian казва, че тази гума може да се превърне и в сериен продукт.

Nokian Tyres разработва и произвежда първата зимна гума в света през 1934 г.

Зимната гума с прибиращи се шипове Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. Снимка: Nokian
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите