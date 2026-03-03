Измислиха гуми с шипове, които се прибират, когато няма сняг и лед! (видео)

Nokian Tyres представи първата зимна гума с прибиращи се шипове. С тази революционна концептуална гума и нейната уникална технология, Nokian ясно начертава бъдещето на зимните гуми.

Чрез натискане на бутон водачът може да инициира изваждането на шиповете, за да подобри сцеплението на гумата. Когато шиповете не са необходими, те могат да бъдат прибрани обратно в гумата.

Идеята зад тази гума е водачът да може да направи смяната, когато условията се променят. Шиповете не се използват на сухи пътища и стабилни зимни условия, но могат да се активират при заледена пътна настилка.

Концептуалната гума на специалиста по зимни гуми използва шарката на протектора и структурните решения на нововъведената зимна гума с шипове Nokian Hakkapeliitta 8 SUV. Шиповете и на четирите гуми се повдигат и спускат едновременно. Тялото на шипа остава на мястото си, докато подвижната част е твърд метален клин в центъра на шипа. Nokian казва, че тази гума може да се превърне и в сериен продукт.

Nokian Tyres разработва и произвежда първата зимна гума в света през 1934 г.