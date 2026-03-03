ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен и Зеленски обсъдиха тръбопровода "Др...

Френската авто индустрия е загубила 1/3 от работната сила за 13 г.

Георги Луканов

Системата за подпомагане на автоматично шофиране Stellantis (STLA) позволява автоматизирано шофиране от ниво 3. Снимка: Stellantis

Според доклад на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), публикуван в края на февруари 2026 г., френската автомобилна индустрия е загубила една трета от работната си сила между 2010 и 2023 г., съобщава IT Home.

Проучването на INSEE рисува мрачна картина на деиндустриализацията. Общият брой на работниците, заети в производството на автомобили, компонентите и доставчиците, е намалял с 32%. Това е особено депресиращо, като се има предвид стабилността на останалата част от икономиката, където заетостта е спаднала само с 1%.

Производителите на готови коли понесоха най-тежките последици, съкращавайки 46 000 работни места. Ключовите фактори бяха спадът в продажбите и масовото преместване на производството в чужбина.

Гиганти като Renault и Stellantis (собственик на Peugeot, Citroеn, Fiat и други) активно съкращават производствения капацитет в родните си страни, като преместват сглобяването в страни с по-евтина работна ръка, като Румъния, Словакия, Испания и Португалия.

