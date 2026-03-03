ЕЦБ предупреждава за инфлационен натиск при продължителна война в Иран

Продължителна война в Близкия изток може да подхрани инфлацията в еврозоната и да забави икономическия растеж, заяви главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн в интервю за „Файненшъл таймс", предаде БТА.

По думите му повишението на цените на енергоизточниците по правило оказва инфлационен натиск, особено в краткосрочен план, и може да има отрицателно отражение върху икономическата активност.

В понеделник конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга се разшири, като Израел атакува цели в Ливан, а Иран продължи ударите срещу богати на петрол държави от Персийския залив. Това доведе до поскъпване на петрола с над 10 на сто.

Според Лейн ефектът върху инфлацията ще зависи от продължителността на конфликта. Той се позова на предходни анализи на ЕЦБ, според които по-дълга война и трайно намаляване на енергийните доставки от региона биха довели до „значителен ръст" на инфлацията и „силен спад" на икономическата активност. Анализ на ЕЦБ от декември сочи, че трайно повишение на цените на петрола в подобен мащаб може да увеличи инфлацията с около 0,5 процентни пункта и да намали растежа с 0,1 процентни пункта.

Икономистът на „Комерцбанк" (Commerzbank) Йорг Кремер също предупреди, че при конфликт, продължаващ седмици или месеци, инфлацията в еврозоната може да се повиши с над един процентен пункт – от 1,7 на сто до близо 3 на сто.

ЕЦБ традиционно не реагира на краткосрочни колебания в цените на енергията, освен ако те не доведат до вторични ефекти и не повлияят на дългосрочните инфлационни очаквания. Засега пазарните очаквания остават стабилни, а инвеститорите не предвиждат промяна в основния депозитен лихвен процент на ЕЦБ, който е 2 на сто, до края на годината.