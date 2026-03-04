ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22397453 www.24chasa.bg

Фериботите замърсяват много повече от колите в пристанищните градове

Георги Луканов

[email protected]

3408
Ферибот

В европейските пристанищни градове с фериботни услуги, фериботите са отговорни за значително повече CO2 и замърсители, отколкото автомобилите, сочи проучване на Transport & Environment (T&E).

Според T&E, фериботите в градове като Барселона, Дъблин и Неапол са отговорни за повече вредни емисии, отколкото всички автомобили в тези градове взети заедно. Това включва както емисии на CO2, така и токсични SOx. Само през 2023 г. 1043-те изследвани ферибота са произвели 13,4 милиона тона CO2, което се равнява на 6,6 милиона автомобила за една година. Според T&E, замърсяващите емисии на серен оксид от фериботите са изумителните 1,8 пъти по-високи от емисиите от всички автомобили в Барселона взети заедно.

Барселона има най-високи емисии на CO2 от фериботи, но Дъблин е посочен като град с най-голямо замърсяване на въздуха от фериботи.

Ферибот
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите