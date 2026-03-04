Фериботите замърсяват много повече от колите в пристанищните градове

В европейските пристанищни градове с фериботни услуги, фериботите са отговорни за значително повече CO2 и замърсители, отколкото автомобилите, сочи проучване на Transport & Environment (T&E).

Според T&E, фериботите в градове като Барселона, Дъблин и Неапол са отговорни за повече вредни емисии, отколкото всички автомобили в тези градове взети заедно. Това включва както емисии на CO2, така и токсични SOx. Само през 2023 г. 1043-те изследвани ферибота са произвели 13,4 милиона тона CO2, което се равнява на 6,6 милиона автомобила за една година. Според T&E, замърсяващите емисии на серен оксид от фериботите са изумителните 1,8 пъти по-високи от емисиите от всички автомобили в Барселона взети заедно.

Барселона има най-високи емисии на CO2 от фериботи, но Дъблин е посочен като град с най-голямо замърсяване на въздуха от фериботи.