Министър Трайков: Близо 40% от потреблението на газ в България се осигуряват от Азербайджан

Почти 40 на сто от потреблението на природен газ в България се покриват от доставки от Азербайджан по дългосрочен 25-годишен договор, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на XII Министерска среща на Консултативния съвет по Южния газов коридор в Баку.

Развитието на регионалната газова инфраструктура и стратегическото партньорство с Азербайджан са ключови за повишаване на енергийната сигурност и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставки, каза още Трайков, цитиран от пресцентъра на министерството.

Форумът беше открит от президента на Азербайджан Илхам Алиев и еврокомисаря по енергетика Дан Йоргенсен. В него участват представители на 27 държави, международни финансови институции и енергийни компании.

Министър Трайков подчерта, че в условията на нестабилни енергийни пазари азербайджанският газ има стабилизираща роля за българската икономика, като доставките се изпълняват без прекъсване и ограничават въздействието на ценовите колебания.

Той отбеляза, че с въвеждането в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция–България през 2022 г. страната ни е станала част от инфраструктурата на Южния газов коридор, свързващ Каспийския регион с европейските пазари.

България продължава модернизацията и разширяването на националната газопреносна мрежа, включително чрез изграждането на т.нар. Вертикален газов коридор по оста юг–север, който предвижда увеличаване на транзитния капацитет между Гърция и Румъния с около 50 на сто. Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз" Владимир Малинов инфраструктурата на коридора на българска територия ще бъде изградена през 2026 г.

Именно този инфраструктурен проект бе сред основните теми на разговора на Трайков със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Джеймс Данли по време на посещението на българския министър във Вашингтон в края на миналия месец.

Значението на Вертикалния газов коридор се отчита и от съседите ни. Той би могъл да генерира допълнителна печалба до 250 милиона евро годишно за румънските компании чрез увеличаване на транзита и пазарната ликвидност, заяви преди дни министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван, цитиран от агенция Аджерпрес. Вертикалният газов коридор служи като критична инфраструктура и ключов хъб, което го прави „проект, който по същество подобрява позицията на нашата страна, особено бих казал на Северна Гърция, Македония и Тракия", каза също в края на февруари и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис във встъпителните си думи на заседание на кабинета, цитиран от АНА-МПА.

В рамките на форума в Баку бяха обсъдени и възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на зелената енергия. По време на среща с министъра на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов са разгледани перспективи за оптимизиране на доставките по действащия договор, както и съвместни проекти с участието на „Сокар" (SOCAR) и български компании.

Предвиждат се и двустранни срещи на българския енергиен министър с представители на Молдова, Турция и ръководството на „Сокар".