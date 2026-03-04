В магазина ни казват как да поправим стока и откъде дa намерим части

Ще имаме право безплатно да се откажем от договор, сключен от разстояние

Търговците задължително ще ни дават информация за наличието, очакваните разходи и начина за поръчване на резервни части, както и указания за ремонт и поддръжка на стоките, които ни продават.

Към задължителната преддоговорна информация вече ще се включва и съобщение за законовата гаранция, включително и минималния срок от две години, или допълнителна, ако има такава, както и възможностите за доставка. За стоките с цифрови услуги и съдържание като телефони, телевизори и други трябва да има разяснение за безплатните актуализации на софтуера.

Това е записано в промени в Закона за защита на потребителите, публикувани за обществено обсъждане.

С тях в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви. Едната е свързана със защитата на потребителите в контекста на екологичния преход и насърчаването на устойчиво потребление след информиран избор.

По тази причина законопроектът въвежда конкретни дефиниции на нови термини, касаещи устойчивостта и екологичните твърдения за стоките.

Целта е да се създаде ясна правна рамка срещу подвеждащи зелени и еко-характеристики

Такива термини се използват често и свободно, без ясни критерии, което води до подвеждане на потребителите при вземането на решения за покупна на стоки, пише в мотивите на законопроекта. Неясни и общи екологични твърдения, които не могат да бъдат доказани, екомаркировки без сертификация и твърдения, които внушават подобрение на екологичното въздействие без доказателства, ще се считат за нелоялни търговски практики и ще бъдат санкционирани.

Освен това, по силата на друга евродиректива, с промените в закона се дава право на потребителите безплатно да прекратят онлайн всеки договор, също сключен от разстояние, включително за финансови услуги.

Търговецът трябва да предостави безплатно такава опция на интернет страницата си или в мобилното приложение и да информира потребителите къде се намира. Там трябва да пише “откажете се от договора тук” или друг подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене. Трябва да бъде на разположение през целия период, през който потребителите имат право да се откажат от договора. Такава заявка ще може да се праща и онлайн.

Залагат се и по-строги изисквания към сайтове и приложения за финансови услуги от разстояние. Те трябва да са така проектирани, че да не подвеждат или манипулират.

Забраняват се практики, при които конкретни оферти да се открояват повече от други,

многократно отправяне на искане за избор на услуга, който вече е направен, например чрез изскачащи прозорци. Трябва да има и процедура за прекратяване на абонамент, която да не е по-сложна от тази за регистрация.

Преди подписване на договор ще се дава информация за търговеца и предлаганите продукти, условията за отказ, възможност за подаване на жалба, дължимата от потребителя цена - всички комисиони, такси, разходи и свързани данъци, информация относно последиците в случай на неизпълнение или забавено плащане и др. Всичко това трябва да е в лесен за четене формат, включително и от незрящи хора.

В мотивите е посочено, че в момента търговците често пропускат да обяснят част от тези условия, което се счита за нелоялна търговска практика и може да подтикне потребителя към нежелано и вредно за него поведение.