Ирак спря напълно износа на петрол. Първо бе прекратен износът по кюрдският тръбопровод (KRG) към турското пристанище Джейхан. Около 200 хиляди барела на ден са изтеглени от пазара на фона на изострянето на конфликта в Близкия изток. Добивът е намален до 50 хиляди барела на ден — само за вътрешно потребление. Районът в Ирак е част от целите на Иран през последните три дни. Техеран засилено удря иракски Кюрдистан, твърдейки, че там се крият "антиправителствени групировки".

Спряха и доставките по тръбопровода Киркук-Джейхан (ITP), а часове по-късно бе съобщено, че е прекратена работата и в най-голямото нефтено находище - Румайла, което се намира в южната част на страната.

Мотивът за спиране на всички трасета е заради проблеми с износа на фона на военните действия в региона и препълнените хранилища, съобщава "Сега".