Определиха топ 3 на "Световен автомобил на годината"

Георги Луканов

Носителят на наградата Световен автомобил на годината ще бъде определен на 1 април.

Определиха трите автомобила, които ще се борят за престижната награда "Световен автомобил на годината" за 2026 година. 

През януари Mercedes-Benz CLA беше коронясан за Европейски автомобил на годината на автомобилното изложение в Брюксел.

Дългият списък с претенденти вече е сведен до топ 3. Kia EV3 беше коронясан за "Световен автомобил на годината" 2025 миналата година, а тази година ще се борят новият BMW iX3, Nissan Leaf и Hyundai Palisade, който не се предлага в Европа.

Създадени са и още няколко категории, в които може да се спечели титла.

Победителите ще бъдат обявени в сряда, 1 април, по време на автомобилно изложение в Ню Йорк.

Световен автомобил на годината

- BMW iX3

- Hyundai Palisade

- Nissan Leaf

Световен електрически автомобил

- BMW iX3

- Mercedes-Benz CLA

- Nissan Leaf

Световен луксозен автомобил

- Cadillac Vistiq

- Lucid Gravity

- Volvo ES90

Световна спортна кола

- BMW M2 CS

- Chevrolet Corvette E-Ray

- Hyundai Ioniq 6 N

Световен градски автомобил

- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

- Firefly

- Hyundai Venue

Световен автомобилен дизайн на годината

- Kia PV5

- Mazda 6e / EZ-6

- Volvo ES90

