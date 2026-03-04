Определиха топ 3 на "Световен автомобил на годината"

Определиха трите автомобила, които ще се борят за престижната награда "Световен автомобил на годината" за 2026 година.
През януари Mercedes-Benz CLA беше коронясан за Европейски автомобил на годината на автомобилното изложение в Брюксел.
Дългият списък с претенденти вече е сведен до топ 3. Kia EV3 беше коронясан за "Световен автомобил на годината" 2025 миналата година, а тази година ще се борят новият BMW iX3, Nissan Leaf и Hyundai Palisade, който не се предлага в Европа.
Създадени са и още няколко категории, в които може да се спечели титла.
Победителите ще бъдат обявени в сряда, 1 април, по време на автомобилно изложение в Ню Йорк.
Световен автомобил на годината
- BMW iX3
- Hyundai Palisade
- Nissan Leaf
Световен електрически автомобил
- BMW iX3
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
Световен луксозен автомобил
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
Световна спортна кола
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Hyundai Ioniq 6 N
Световен градски автомобил
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- Firefly
- Hyundai Venue
Световен автомобилен дизайн на годината
- Kia PV5
- Mazda 6e / EZ-6
- Volvo ES90