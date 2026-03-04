Експерт: Цените на горивата скачат до 20 цента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бензинът може да се увеличи до 20 цента, още другата седмица.

Това прогнозира пред bTV Мартин Владимиров, експерт в енергийната сигурност. Причината за това е конфликтът в Близкия изток и блокирането на Ормузки проток.

"Европа е в тежка ситуацията. Трябва да внася огромни количества втечнен газ. Може да се очаква от първи май по-висока цена на природния газа. При нас, а и при повечето държави в Европа, той идва от Азербайджан", коментира той.

Според експерта у нас не може да се говори за голям ръст на инфлацията заради конфликта в Близкия изток.

"Ако се освободи Ормузки проток, цените ще тръгнат надолу", каза Владимиров.