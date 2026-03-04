ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ започна операция срещу наркотрафика в ЕКвадор

Шефът на КЗП: От 8 хил. жалби за високите сметки за ток, само една е призната

3696
Александър Колячев СНИМКА: Пресцентър на КЗП

Повечето българи имат двойна сметка за ток за последния месец.

Това каза пред bTV председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

"Оказва се, че снабдителят пита разпределителя дали данните се верни. Ако е така, жалбата отпада. 8 хил. жалби, голяма част от тях са разгледани. Само 1 е приета - причината - не верен превключвател - дневната и нощната тарифа не е правилно превключвана", каза Колячев.

Той разкри, че проверките им още продължават. И обясни как  е защитен потребителя.

"Изпраща се жалба, казва се, че ако има проблем, ще се подмени електромера, но това е платено. Около 50 лева е цената. Докато има спор, токът не трябва да се плаща", категоричен е той.

"Ние трябва да осигурим защита на потребителя. Имаме срещи и с омбудсмана. Снабдителят не ни дава цялата информация. Ще тръгнем и в разпределителя", каза още шефът на КЗП.

"Трябва да се направи огромна проверка и да се установи дали има манипулиране на данните. Защото имаме жалба при на за човек, който живее в Испания, но е с къща в Пещера. Та той винаги е плащал 4 лева ток. Използва се само СОТ в къщата. Януари обаче за същото сметката му е 5 евро и няколко цента", разкри още Колячев.

