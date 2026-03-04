ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" кат...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22400872 www.24chasa.bg

Китай ще остане сигурна и привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции

КМГ

2292
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще продължи да бъде идеална, сигурна и перспективна дестинация за чуждестранни инвеститори, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП Лоу Циндзиен.

По думите му само отворен Китай може да постигне модернизация. Въпреки забавянето на глобалния икономически растеж и засилването на едностранните и протекционистки тенденции, китайската икономика продължава да се развива и да се модернизира, подчерта той.

Страната разполага с най-голямата и най-цялостна индустриална система в света, която е ключова част от глобалните производствени и снабдителни вериги. Освен това Китай има огромен потребителски пазар, като се очаква през следващото десетилетие броят на хората със средни доходи да надхвърли 800 милиона.

В този контекст стабилната политика на отваряне към света и прозрачната и предвидима бизнес среда ще продължат да привличат чуждестранни компании. Китай „е бил, е и ще остане" важна и надеждна инвестиционна дестинация, подчерта Лоу Циндзиен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание