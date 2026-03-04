ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият шеф на областната полиция във Враца встъпи ...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22400893 www.24chasa.bg

Производственият сектор в Китай със слаб спад през февруари заради празниците, но с висок оптимизъм за бъдещето

КМГ

1364
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в производствения сектор на Китай е спаднал до 49 пункта през февруари (с 0,3 пункта надолу спрямо януари), съобщиха от Държавното статистическо бюро. Стойност под 50 пункта сигнализира за леко свиване на активността, което експертите отдават основно на дългата ваканция около Китайската нова година.

Празничните прекъсвания са засегнали най-сериозно малките и средните предприятия, докато големите компании запазват стабилност с индекс от 51,5 пункта. Секторът на високотехнологичното производство също остава в зоната на растеж (51,5 пункта), изпреварвайки общите нива за индустрията.

Въпреки временното охлаждане в производството и новите поръчки, бизнесът остава силно позитивен за предстоящите месеци. Индексът на очакванията се е покачил до 53,2 пункта, като най-голям оптимизъм се наблюдава в сферите на железопътния транспорт, корабостроенето и аерокосмическата техника.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание