Производственият сектор в Китай със слаб спад през февруари заради празниците, но с висок оптимизъм за бъдещето

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в производствения сектор на Китай е спаднал до 49 пункта през февруари (с 0,3 пункта надолу спрямо януари), съобщиха от Държавното статистическо бюро. Стойност под 50 пункта сигнализира за леко свиване на активността, което експертите отдават основно на дългата ваканция около Китайската нова година.

Празничните прекъсвания са засегнали най-сериозно малките и средните предприятия, докато големите компании запазват стабилност с индекс от 51,5 пункта. Секторът на високотехнологичното производство също остава в зоната на растеж (51,5 пункта), изпреварвайки общите нива за индустрията.

Въпреки временното охлаждане в производството и новите поръчки, бизнесът остава силно позитивен за предстоящите месеци. Индексът на очакванията се е покачил до 53,2 пункта, като най-голям оптимизъм се наблюдава в сферите на железопътния транспорт, корабостроенето и аерокосмическата техника.