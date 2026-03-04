Роботи се присъединяват към новогодишното веселие в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От светлината на прожекторите на галата за Пролетния фестивал до местните културни представления, все по-пъргавите и гъвкави хуманоидни роботи правят впечатление в цялата страна по време на празненствата за Китайската нова година.

Четири изтъкнати изгряващи стартъпи за хуманоидни роботи - Unitree Robotics, Galbot, Noetix и MagicLab - заеха централно място на галата за Пролетния фестивал на 16 февруари, демонстрирайки усъвършенствани възможности.

Освен на галата, хуманоидни роботи се появиха и на регионални събития в областта на изкуството. По време на танцова драма в източната китайска провинция Дзянси, преди настъпването на новата година, два робота се присъединиха към изпълнителите с танци на популярни песни.

Роботите, изработени от Shanghai EmbodyDeep Science and Technology, бяха „гости" на танцовата драма, посветена на „Тиангункайу", китайска енциклопедия на технологиите и промишлеността от XVII век.

„Самият спектакъл отдава почит на технологиите, а роботите, които се присъединиха към актьорите на сцената, отново ни показаха как технологиите могат да ни изненадат", каза Ху Дзинчън, зрител на представлението.

"Роботите не са само индустриални инструменти. Те могат да се превърнат и в дигитални актьори и културни символи в нововъзникващите тенденции в изкуството", каза Ши Джунвей, главен изпълнителен директор на Shanghai EmbodyDeep, признавайки по-широките приложения на роботите в културните сценарии.

Той добави, че роботите са готови да си сътрудничат с трупата на операта Хуанмей в Анхуей, като преосмислят класически представления, за да отговорят на общественото културно търсене и да помогнат за популяризирането на културното наследство.

В навечерието на новата година Асоциацията на роботизираната индустрия в Шандун беше домакин на специална галавечер, в която участваха над 200 робота и роботизирани кучета в 19 програми, обхващащи акробатика, бойни изкуства, танци и мини драми.

По време на шоуто роботите изпълняваха ролята на барабанисти, боравеха с флуоресцентни палки и произнасяха хумористични реплики, предизвиквайки възхищението и смеха на публиката.

Роботите са били обучавани в продължение на два месеца в симулирани сценарии преди да бъдат пуснати на сцената, казва Уан Шуан, заместник-генерален мениджър на Rokae (Шандун), производител на роботи.

В китайските градове съоръженията за обучение на роботи ускоряват интелигентното развитие. В едно от училищата за роботи в Шандун роботите се обучават ежедневно в 11 категории, включително сортиране на автомобилни части, промишлена логистика, търговски услуги и домашни грижи.

„Нашата цел е да им дадем възможност да възприемат и да се адаптират към околната среда като хората", казва Су Кайжуей, ръководител на центъра за обучение на хуманоидни роботи Leju (Дзинан).

Задвижван от напредъка на изкуствения интелект, секторът на роботиката се развива по-бързо от очакваното и обхваща прехода от зрелища към ежедневието.

През 2025 г. в Китай има над 140 производители на хуманоидни роботи, които пускат повече от 330 модела, по данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

На този Пролетен фестивал много семейства избират роботи с изкуствен интелект като празнични покупки. Жителят на Дзинан Уан Ян си е купила такъв робот, за да прави компания на домашните любимци, да помага на децата да упражняват английския си език и да разговарят с възрастните хора.

„Това вече не е просто играчка. Роботът се превръща в дългосрочен, развиващ се спътник с изкуствен интелект", казва Уан.