След началото на ударите по Иран бензин и дизел са поскъпнали с по 2 евроцента

Повишение в цените на горивата у нас през последната седмица се отчита при бензина А95 и дизела, докато при бензина А100 и пропан-бутана не се наблюдава промяна. Това показват данните на специализираната платформа Fuelo.

Тенденцията идва на фона на поскъпването на петрола на международните пазари след ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

За изминалата седмица най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър, или с 0,80%. На 25 февруари цената му е била 1,25 евро за литър, а към 4 март се е повишила до 1,27 евро, като това ниво се запазва и към момента.

При дизела увеличението е по-осезаемо – с 0,03 евро за литър. Ако на 27 февруари той се е продавал за 1,29 евро, то днес средната му цена вече достига 1,31 евро за литър.

При бензин А100 се отчита ценова стабилност. След като на 27 и 28 февруари цената му се е повишила до 1,48 евро за литър спрямо 1,47 евро на 25 февруари, към днешна дата тя отново е 1,47 евро за литър.

Без промяна остава цената на метана – 1,13 евро за килограм, а при пропан-бутана има повишение от 0,01 цента и струва 0,59 евро за литър.