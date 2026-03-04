Съдът на ЕС: Авиокомпания не може да оправдае закъснение с извънредни обстоятелства от предходен полет

Авиокомпания не може да се позовава на извънредно обстоятелство, засегнало предходен полет, за да се освободи от задължението за обезщетение при закъснение на следващ полет, когато закъснението е резултат от нейно самостоятелно решение и именно то е основната причина за забавянето. Това постанови Общият съд на Европейския съюз по преюдициално запитване на Областен съд Дюселдорф, се посочва в решение на съда, получено от БТА.

Делото е по иск на двама пътници срещу авиокомпания "Юръпиън Еър Чартър" (European Air Charter) за обезщетение от по 400 евро за над три часа закъснение на полет от Дюселдорф до Варна.

Съдът в Дюселдорф поставя въпроса дали превозвачът може да се освободи от отговорност за закъснение на полет в рамките на ротация, позовавайки се на извънредно обстоятелство, засегнало предходен полет.

По случая пътници от по-ранен полет се явили със закъснение за качване заради извънредно дълго изчакване при проверка за сигурност на летище Кьолн/Бон, причинено от претоварване на персонала. Авиокомпанията решила да ги изчака, поради което полетът излетял с над пет часа закъснение. Впоследствие превозвачът реорганизирал следващите полети, включително посочения по делото, които били изпълнени със заместващ самолет.

В решението си Общият съд приема, че авиокомпанията не може да се позове на извънредното обстоятелство, ако нейното самостоятелно решение да изчака закъснелите пътници е основната причина за закъснението на следващия полет и ако тя не е била правно задължена да вземе това решение. Преценката по тези обстоятелства следва да бъде направена от националния съд.

Съдът подчертава още, че превозвачът не може да се позовава на интереса на пътниците от предходния полет да бъдат превозени в разумен срок, тъй като не е негова задача да претегля интересите на различни групи засегнати пътници.