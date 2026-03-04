Цените на самолетните билети от Азия за Европа скочиха след затварянето на летища в Персийския залив

Цените на полетите между Азия и Европа са се покачили рязко след затварянето на ключови хъбове в Близкия изток заради конфликта между САЩ, Израел и Иран, като сайтовете на авиокомпаниите показват, че билетите за много популярни маршрути са резервирани за дни напред, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Големите хъбове в Персийския залив, включително най-натовареното международно летище в света - Дубай, което обикновено обработва над 1000 полета на ден, остават затворени, което се отразява на популярни маршрути като тези от Австралия до Европа, където „Емирейтс" (Emirates) и „Катар еъруейз" (Qatar Airways) обикновено имат висок пазарен дял.

Австралийската „Флайт сенчър травел груп" (Flight Centre Travel Group) е регистрирала увеличение със 75 на сто на обажданията до офисите си и линиите за спешна помощ от началото на кризата, като на екипите се налага да работят денонощно, за да помагат на клиентите.

Глобалният управляващ директор Андрю Старк заяви, че пътуващите от Австралия пререзервират полети чрез алтернативни хъбове в Китай, Сингапур и САЩ.

Превозвачите, които предлагат директни полети между Азия и Европа, могат да заобиколят затвореното въздушно пространство на Близкия изток, като летят на север през Кавказ, след това Афганистан или на юг през Египет, Саудитска Арабия и Оман.

Това обаче може да увеличи времето на полетите и разхода на гориво на фона на резкия скок на цените на петрола, което би могло да доведе до по-високи цени в дългосрочен план.

„В момента целият Близък изток е недостъпен, което е висока цена за някои авиокомпании", каза Субхас Менон, ръководител на Асоциацията на авиокомпаниите в Азиатско-тихоокеанския регион.

„Ако при подобен сценарий Европа може да бъде обслужвана само на висока цена, то рентабилността на авиокомпаниите ще бъде подкопана. В крайна сметка цената, която трябва да се плати, е свързаността", добави той.

Консултантската компания "Алтън авиейшън" (Alton Aviation) обяви, че авиокомпаниите, които извършват директни полети или такива през алтернативни хъбове извън засегнатия регион - включително хонконгската „Катай пасифик еъруейз" (Cathay Pacific Airways), „Сингапур еърлайнс" (Singapore Airlines) и „Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) - могат да отбележат краткосрочни печалби, тъй като пътниците се отказват от превозвачи, базирани в Персийския залив.

Проверки на Ройтерс на сайтовете на няколко авиокомпании показват малко налични резервации в краткосрочен план и високи цени на офертите за полети от Азия до Лондон.

Уебсайтът на „Катай пасифик" сочи, че няма налични места в икономична класа по маршрута Хонконг-Лондон до 11 март, като еднопосочен билет за този ден струва най-малко 21 158 хонконгски долара (2705,28 долара), като по-късно през месеца цената спада до по-нормалните 5054 хонконгски долара.

„Куонтас еъруейз" (Qantas Airways) не предлага билети в икономична класа за полети по нормалните си маршрути до Пърт и Сингапур до 17 март, когато такъв е наличен за 3129 австралийски долара (2220,03 щатски долара) в едната посока. За по-ранни дати авиокомпанията предлага скъпи опции с нетрадиционни прекачвания като например Лос Анджелис и Йоханесбург.

Полетите на „Тай еъруейз" (Thai Airways) са изцяло резервирани, като маршрутите до Европа са се увеличили рязко, тъй като азиатските и европейските пътници търсят алтернативни варианти.

Уебсайтовете на авиокомпаниите от континентален Китай показват, че цените на билетите по маршрутите Китай-Великобритания също са се повишили много над нормалните нива, като местата в икономична класа до голяма степен са недостъпни за краткосрочни заминавания.

Двупосочен билет в икономична класа от Пекин до Лондон обикновено струва под 10 000 юана (1452,71 долара), но единствената опция на „Еър Чайна" (Air China) за днес е бизнес класата с еднопосочен билет на цена от 50 490 юана.