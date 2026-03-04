ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Криптовалутите и златото поскъпват

Цените на криптовалутите се покачват СНИМКА:Unsplash

Криптовалутите поскъпват днес на фона на динамиката на пазара, предизвикана от войната в Близкия изток.

Курсът на биткойна, най-популярната криптовалута, се повиши със 7,78 процента до 71 834 долара към 11:50 ч. на платформата "Койндеск" (Coindesk).

Етерът, втората по популярност криптовалута, е нагоре със 7 на сто до 2088,03 пункта.

Поскъпват и благородните метали, като златото се котира с повишение от 1,36 на сто до 5193,40 долара за тройунция на борсата "Комекс" (Comex).

Цената на среброто нарасна с 3,18 на сто до 86,125 долара за тройунция, съобщава БТА.

