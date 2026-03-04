ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" кат...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22401944 www.24chasa.bg

Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ

4204
Карина Караиванова СНИМКА: Архив

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно", съобщиха от пресцентъра на Българската народна банка. 

На 19 февруари Андрей Гюров подаде оставка, след като прие да стане служебен премиер. 

Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно", прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Карина Караиванова СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание