Правителственият еърбъс е получил коридор за Абу Даби, тази нощ се чакат полети от Оман и Дубай

Правителственият "Еърбъс 319" е получил разрешение за кацане в Абу Даби и вероятно днес ще излети, съобщиха източници от авиацията. Държавата работи усилено, за да прибере българите от районите на конфликта, коментираха информирани.

Самолетът на "България еър", който излетя от столичния аеропорт в 8,15 ч сутринта към Салала в Южен Оман, за да прибере намиращите се там български туристи, се очаква да се прибере около час и половина след полунощ.

За 13 часа е насрочен полет от летище "Васил Левски" в София към Дубай на А330 на авиокомпания "Гъливер". Големият еърбъс ще превози най-многото български граждани в Близкия изток. Полетът от Дубай се предполага, че ще завърши в София в ранната утрин на 5 март.