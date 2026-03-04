Щонова: Проверяваме бензиностанции за увеличени на цените. Няма основание, защото сме със запаси

В краткосрочен план не очакваме сътресение в пазара на горива у нас. Това каза служебната министърка на икономиката и индустрията Ирина Щонова, след заседанието на кабинета. Имаме запаси от нефт, които трябва да са все още на старите цени, премиерът също го подчерта, каза още тя.

Ще се анализира ситуацията и ще се следи, ако има вдигане на цените - дали то е правомерно. Тя съобщи, че е говорила с Комисията за защита на потребителите да започнат проверки по бензиностанциите за да се види дали има вдигане на цените и то правомерно ли е. "Имаме запаси, които би трябвало все още да са на старите цени. Законът за еврото все още ни дава възможност да налагаме санкции от 5000 до 100 000 лева, при повторно нарушение до 200 000 лева.", заяви Щонова. Тя подчерта, че КЗП нямала много правомощия в тази сфера, но щяло да се работи с всички останали отговорни институции, като тя отбеляза ролята на КЗК. С ръководството на институцията имало среща и Щонова се надява тя да работи активно.

По повод високите сметки за ток тя съобщи, че очаква окончателния доклад от проверката на КЗП. Било обаче много притеснително, че от 8000 жалби е уважена само една. Според Щонова, това не е логично, нямало как на толкова много хора в един месец изведнъж да се удвоят сметките и обясненията са - няма проблем.

"Затова продължаваме да правим анализи и ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР и се надяваме на активни действия от тях".

