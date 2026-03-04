Дизелът поскъпна над 2 евро на литър в Германия заради войната в Иран

Цената на дизеловото гориво в Германия се е повишила до над 2 евро (2,32 долара) на литър в резултат на войната в Иран, съобщиха от Съюза на германските автомобилисти (ADAC), предаде ДПА.

Средната цена на литър дизел за страна към 7:15 ч. днес е била 2,054 евро.

Световните пазари претърпяха значителни загуби през последните дни след атаката на САЩ и Израел срещу Иран в събота, която предизвика регионален конфликт. Цените на петрола и газа скочиха, след като Техеран ограничи корабоплаването през Ормузкия проток - ключова точка за световната търговия с енергоносители, през който минават около една пета от дневните доставки на петрол в света.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че възнамерява да подосигури корабоплаването в Ормузкия проток с помощта на американския флот, ако е необходимо.

Френското правителство заяви днес, че очаква "повишение с няколко цента" на цените на горивата по бензиностанциите заради войната в Близкия изток и предупреди, че ще бъдат проведени проверки, за да се гарантира, че тези повишения са "разумни", предаде Франс прес.

"В краткосрочен план можем да очакваме увеличение с няколко цента, което ще бъде умерено и ограничено", заяви френският министър на енергетиката и говорител на правителството Мод Брежон, като уточни, че става дума за средна стойност и че ще има "разлики между отделните бензиностанции".

Брежон увери, че "няма риск от прекъсване на доставките" на горива благодарение на "запасите" и диверсифицирания внос.

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр посочи, че ще бъдат извършени проверки, за да се гарантира, че увеличенията на цените на горивата са "разумни, като се има предвид повишението на цената петрола", "която също е относително разумна днес".