Официално: Днес летят три самолета да приберат българи от Дубай, Абу Даби и Оман

Специализирани полети на авиокомпаниите „Гъливеър" и „България Еър", както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман днес и утре, съобщава министерството на транспорта.

Официална е вече информацията, че авиокомпания „Гъливеър" е получила необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

По-рано тази сутрин самолет Boeing 737 на авиокомпания „България Еър" излетя от летище „Васил Левски" – София към международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт" в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.

Държавният авиационен оператор ще изпълни полет днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната, съобщават от ведомството.