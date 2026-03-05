След три години каране хибридите се обезценяват най-малко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанската агенция GANVAM-DAT анализира каква стойност запазва всеки автомобил, взависимост от задвижването, след като навърши три години.

Оценявани са тригодишни дизелови автомобили с изминати 90 000 километра, а при бензиновите, хибридните и електрическите модели - с навъртяни 60 000 километра.

При тези условия, през 2025 г. средната цена на испанския пазар на употребявани автомобили е била 17 230 евро, а по вид задвижваща система списъкът е следният:

Хибриди: запазват 67,9% от стойността си, със средна цена от 21 352 евро

Бензинови автомобили: запазват 60,2% от стойността си, със средна цена от 16 153 евро

Plug-in хибридите: запазват 59,4% от стойността си, със средна цена от 30 734 евро

Дизелите: запазват 58,3% от стойността си, със средна цена от 22 641 евро

Електрически: запазват 48% от стойността си, със средна цена от 21 884 евро

Най-голямата загуба на стойност на един автомобил се случва през първите години, а след това темпът на амортизация се стабилизира. Случаят с електрическите автомобили ясно показва това, тъй като те губят повече от половината от стойността си само през първите три години на пътя.

Индексът GANVAM-DAT анализира и стойността на употребяваните автомобили по възраст. Тъй като над 57% от продажбите са концентрирани в модели на възраст над 10 години, средната цена на употребяваните коли на испанския пазар е била 14 850 евро през 2025 г., което е ръст от 3,3% в сравнение с предишната година.