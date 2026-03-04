ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон изрази солидарност със Санчес след търговск...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22403088 www.24chasa.bg

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

1504
Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) във вторник нарасна до 81 долара за барел. СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) във вторник нарасна до 81 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 78,31 долара в понеделник. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година, припомня БТА.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) във вторник нарасна до 81 долара за барел. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите