С над 5 процента поевтинява токът за българския бизнес за утре

Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 5,14 процента в сравнение с цената за днешния ден. Снимка: Pixabay

При средна цена от 120,13 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата, цитирани от БТА. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 5 март.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 126,64 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 5,14 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 104,92 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 135,34 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 81 337,07 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 62,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 67,07 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 5,14 процента в сравнение с цената за днешния ден. Снимка: Pixabay

