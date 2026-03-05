ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг...

Илон Мъск: Европа изостава, бъдещето на колите е само на ток и изкуствен интелект

Георги Луканов

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск отправи остра критика към европейската автомобилна индустрия, определяйки я като недостатъчно иновативна и опасно консервативна.

Според милиардерът традиционните производители на Стария континент продължават да залагат на концепции, които скоро ще изглеждат толкова антични, колкото ездата на кон, докато светът необратимо преминава към ерата на електрическите и напълно автономните коли.

Мъск твърди, че европейските гиганти са допуснали стратегическа грешка, като твърде дълго са "влачили краката си" по отношение на пълната електрификация, опитвайки се да удължат живота на двигателя с вътрешно горене. Според него автомобилът вече не е просто средство за транспорт, а сложна платформа за изкуствен интелект, като той предрича, че компаниите, които не успеят да интегрират технологии за автономно шофиране, ще се превърнат в технологични реликви.

Мъск остава непоколебим, че софтуерната революция и роботакситата ще пренаредят пазара из основи. За милиардера оцеляването на европейския автосектор зависи единствено от способността му да спре да произвежда "телефони с капачета" на колела и да приеме радикалната промяна, в която софтуерът, а не хардуерът, е водещата сила.

