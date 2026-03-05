6 години затвор за германски търговец, продал лимузини в Русия за 20 милиона евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германското правосъдие нанесе сериозен удар върху схемите за заобикаляне на международните санкции, след като собственик на автокъща от баварския район Милтенберг бе осъден на шест години лишаване от свобода, пишат местните медии.

Решението идва след разследване на митническите служби в Есен и прокуратурата във Вюрцбург, които разкриха мащабна операция за нелегален износ на луксозни коли към Русия.

В периода след налагането на европейското ембарго, дилърът е успял да прехвърли през граница 111 автомобила, чиято обща пазарна стойност се оценява на близо 20 милиона евро. Схемата е включвала използването на фиктивни купувачи и дестинации в трети страни, с цел да се прикрие крайният получател в Русия.

Повечето от изнесените коли са били от висок клас, попадащи под строгите забрани за износ на луксозни стоки.

Освен ефективната присъда "лишаване от свобода", съдът разпореди и конфискация на активи, придобити по престъпен начин. Властите вече са запорирали банкови сметки и недвижими имоти на осъдения, за да възстановят милионите евро печалба от незаконните сделки.