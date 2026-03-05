ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милен Керемедчиев: Ние не сме легитимна цел за Ира...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22403791 www.24chasa.bg

6 години затвор за германски търговец, продал лимузини в Русия за 20 милиона евро

Георги Луканов

[email protected]

4632
Audi A8 е най-предпочитаната лимузина при измамите с намаляване на километрите. Снимка: Audi

Германското правосъдие нанесе сериозен удар върху схемите за заобикаляне на международните санкции, след като собственик на автокъща от баварския район Милтенберг бе осъден на шест години лишаване от свобода, пишат местните медии.

Решението идва след разследване на митническите служби в Есен и прокуратурата във Вюрцбург, които разкриха мащабна операция за нелегален износ на луксозни коли към Русия.

В периода след налагането на европейското ембарго, дилърът е успял да прехвърли през граница 111 автомобила, чиято обща пазарна стойност се оценява на близо 20 милиона евро. Схемата е включвала използването на фиктивни купувачи и дестинации в трети страни, с цел да се прикрие крайният получател в Русия.

Повечето от изнесените коли са били от висок клас, попадащи под строгите забрани за износ на луксозни стоки.

Освен ефективната присъда "лишаване от свобода", съдът разпореди и конфискация на активи, придобити по престъпен начин. Властите вече са запорирали банкови сметки и недвижими имоти на осъдения, за да възстановят милионите евро печалба от незаконните сделки. 

Audi A8 е най-предпочитаната лимузина при измамите с намаляване на километрите. Снимка: Audi
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите