В последните месеци все по-често се появяват твърдения, че „Европа ще забрани отоплението с газ до 2030 г.“. В социалните мрежи темата звучи почти като окончателна забрана, а това естествено притеснява хиляди домакинства, които разчитат на отопление с газови котли. Но какво всъщност означават европейските политики? И трябва ли хората, които вече имат газов котел, да се притесняват? Това ще разгледаме в следващите редове.

Какво реално планира Европейският съюз?

Истината в действителност се различава малко от тиражираните в публичното пространство твърдения. Чрез инициативи като EuropeanGreenDeal и пакета Fitfor 55 ЕС си поставя амбициозната цел да намали въглеродните емисии с поне 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 2050 г. Това е вярната страна от историята, което обаче далеч не означава внезапна и универсална забрана на отоплението на газ. Тук по-скоро можем да говорим за няколко направления:

постепенно намаляване на зависимостта от изкопаеми горива

насърчаване на по-ефективни технологии

стимули за електрификация на отоплението

по-строги изисквания за ново строителство

Няма приет регламент, който да задължи домакинствата да премахнат вече инсталираните си газови системи до 2030 г. Много граждански организации и анализатори предлагат по-амбициозни срокове като 2035 или дори 2030 за пълно прекратяване на използването на газ за отопление, но това са препоръки, а не приети от ЕС задължителни правила за всички страни членки. Няма и такъв проект, който да предвижда такова приемане на забрана.

Ще стане ли незаконно да имате газов котел?

Краткият отговор е: не.

Както вече споменахме, няма общоевропейска директива, която да забранява използването на съществуващи газови котли в жилищата. Възможни са ограничения за ново строителство в някои държави, както и постепенно отпадане на субсидиите за чисто газови системи, но това е различно от „спиране на газа“.Реалността е по-скоро еволюционна, отколкото революционна. В момента, в България няма ограничения за новото строителство, които да забраняват газифицирането.

Има ли смисъл днес да се инвестира в газов котел?

Тук отговорът зависи от конкретната ситуация. Газът все още се разглежда като преходно гориво. Съвременните кондензни модели са значително по-ефективни от старите инсталации и могат да осигурят стабилно отопление при сравнително контролируеми разходи, особено в добре изолирани жилища. За домакинства, които вече имат изградена газова инфраструктура, инвестицията в нов високоефективен модел може да бъде напълно рационална. Въпреки това, наблюденията на специалисти са, че при част от новопостроените жилищни сгради в София и Пловдив, които са с изградена газова инфраструктура около тях, често се предпочитат други методи на отопление, като например термопомпи въздух-вода, за което ще поговорим в следващата точка.

Защо все повече се говори за термопомпи?

Докато газът остава част от настоящето, електрификацията е посоката на бъдещето. Термопомпите се разглеждат като дългосрочно решение, защото:

не използват изкопаемо гориво

работят с висока ефективност (COP над 3–4)

са изключително удобни и икономични

се вписват в бъдещи регулации и политики

могат да се комбинират със соларни системи

Затова все повече нови проекти и модернизации залагат на този тип отопление.

Какво означава това за домакинствата?

Определено не бива да се създава паника в домовете, в които вече има газови котли, както и в тези, в които тепърва се предвижда поставянето им. Няма крайни срокове, които да ви задължат да демонтирате работеща система до 2030 г. Но има ясно направление: Европа постепенно ще намалява зависимостта си от изкопаеми горива. Това означава, че новите инвестиции трябва да се планират стратегически.

Според специалисти от бранша, решението не е в прибързаната смяна, а в дългосрочната оценка:

Каква е изолацията на жилището?

Има ли газификация?

Планира ли се основен ремонт?

Какъв е бюджетът и хоризонтът на инвестицията?

В някои случаи модерният газов котел е разумно решение за следващите 10–15 години. В други – термопомпата е по-добрата дългосрочна стратегия. Истината е, че 2030 г. няма да донесе внезапна забрана. Но ще донесе още по-силен натиск към по-ефективни и по-нискоемисионни технологии. А най-разумният подход остава един и същ:

Решението да бъде икономически обосновано, а не емоционално.