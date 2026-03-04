ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22403981 www.24chasa.bg

Роден бизнесмен се похвали с Bugatti W16 Mistral за поне 5 млн. евро

Георги Луканов

[email protected]

11388
Приятелката на бизнесмена Ваньо Алексиев - Валерия Геоиргиева, позира с Bugatti W16 Mistral. Снимка: Инстаграм на Валерия Георгиева

Първото Bugatti W16 Mistral, което струва поне 5 милиона евро без данъците и таксите, вече е в България. Това разкриха в социалните мрежи собственикът му е Ваньо Алексиев и неговата приятелка Валерия Георгиева.

Ваньо Алексиев, собственик на транспортната компания "Биомет", е известен като притежател на едни от най-ексклузивните автомобили Bugatti в България.

Най-новата придобивка на бизнесмена е доставена в България преди броени дни. Това е лимитиран роудстър, от който са произведени само 99 бройки в света, разполагащ с 1600 конски сили.

Алексиев притежава и версията Super Sport, която е с мощност от 1600 к.с. и електронен ограничител на скоростта до 440 км/ч.

Първото му Bugatti Chiron (в черно и червено) беше закупено през 2018 г. на приблизителна цена от 5 милиона лева. Преди година това бугати бе пуснато за продажба. 

Приятелката на бизнесмена Ваньо Алексиев - Валерия Геоиргиева, позира с Bugatti W16 Mistral. Снимка: Инстаграм на Валерия Георгиева
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите