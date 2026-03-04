Клиентите на А1 вече ще могат да персонализират не само мобилните и ТВ услугите си, а и тарифите си за домашен интернет

Гъвкавите мобилни и фиксирани планове на А1 вече дават още повече възможности за персонализация. От 4 март избираемите услуги Select могат да бъдат включвани към всички мобилни и фиксирани планове, така че да отговорят на специфичните предпочитания и нужди на потребителите.

При комбинация на повече от една услуга потребителите ще могат да се възползват от свободни позиции за избираеми услуги към всяка от тях. Предлага се и допълнителна промоционална отстъпка от месечната такса, която достига до 3 € / месец.

Мобилните планове са с месечни такси, започващи от 16,99 € /месец за първите 12 месеца в комбинация с друга услуга. Те предлагат до 2 позиции за избираеми Select услуги, които са с промоционален период до 24 месеца. Тарифите са с двойно повече МВ в роуминг в ЕС, а Unlimited S и М вече са с двойно повече МВ на максимална скорост – 10000 МВ / 50 Mbps и до 50 000 МВ / 300 Mbps.

Тарифите за домашен интернет предлагат максимална скорост на сваляне на данни от 300 Mbps и започват от 8,99 € /месец през първата година на абонамента при комбинация. Те предлагат до 2 позиции за избираеми Select услуги, които са с промоционален период до 24 месеца.

ТВ тарифите вече започват от по-голям брой канали – над 130 за базовия план, а във водещия - до над 200 канала и над 70 HD канала. Таксите започват от 6,99 € / месец за първите 12 месеца при комбинация. Двата по-високи плана включват и до 3 позиции за избираеми услуги, които са с промоционален период до 24 месеца.