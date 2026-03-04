ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна строеж в Асеновград

Финансовият министър на САЩ: Вероятно ще повишим временните мита върху вноса на 15% още тази седмица

Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

САЩ вероятно ще увеличат временната глобална митническа ставка върху вноса на 15 на сто от сегашните 10 на сто още тази седмица, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му новата ставка, обявена от президента Доналд Тръмп в края на февруари, може да влезе в сила „някъде през тази седмица“.

Промяната идва след като Върховният съд на САЩ отмени предишните глобални мита на Тръмп, наложени на основание закон за извънредните правомощия. Първоначално администрацията въведе 150-дневни мита по раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. със ставка от 10 на сто.

„Това вероятно ще стане някъде тази седмица“, каза Бесънт в интервю за Си Ен Би Си по повод заповедта за увеличението до 15 на сто.

Той уточни, че в рамките на 150-дневния период ще бъдат изготвени проучвания от Службата на търговския представител на САЩ (USTR) по раздел 301, както и от Министерството на търговията по раздел 232 - други правни основания за налагане на мита, които са устояли на съдебни оспорвания.

Според Бесънт усилията за възстановяване на митническата програма на Тръмп по тези разпоредби могат да върнат митническите ставки на САЩ към предишните им равнища в рамките на пет месеца. Той отбеляза, че процедурите по раздел 232 (свързани с националната сигурност) и раздел 301 (за нелоялни търговски практики) са по-бавни, но по-устойчиви от правна гледна точка.

