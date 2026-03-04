A1 предлага невероятни оферти за iPhone 17e. Надгради сега до iPhone 17e и се възползвай от отлична стойност – с по-бърза производителност, усъвършенствана камера, повишена издръжливост, магията на MagSafe и двойно по-голяма начална памет от 256 GB. Посети https://www.a1.bg/iphone-17e , за да научиш повече.

А1 вече предлага най-новите продукти на Apple, сред които новият iPhone 17e и iPad Air. Клиентите на телекома могат да поръчат предварително iPhone 17e и iPad Air от 16:15 часа на 4 март до 07:59 часа на 11 март. Доставките на новите модели се очаква да стартират от 08:00 часа на 11 март. Цените за моделите с 256 GB памет при закупуване на лизинг са 27,50 € | 53,79 лева /месец или 559,98 € | 1095,23 лева в брой. iPhone 17e 512GB може да бъде предварително поръчан на лизинг за 36,98 € | 72,33 лева/месец или в брой за 759,98 € | 1486,39 лева.

iPhone 17e идва с впечатляващ 6,1-инчов Super Retina XDR дисплей, бърз и мощен чип A19, батерия, която издържа цял ден памети, стартиращи от 256 GB. Бърз бутон с възможност за персонализиране за достъп до любимите приложения и функционалности. Операционната система iOS 26 предлага нов дизайн и с атрактивни нововъведения като Liquid Glass, Call Screening, обновени Messages, и изживяване с нов облик.

Цветовете, в които клиентите на А1 могат да поръчат новите устройства на Apple са черно, нежно розово и бяло.

Потребителите могат да поръчат предварително новия iPad Air от A1 в космическо сиво също от днес, 4 март, до 07:59 часа на 11 март, когато стартират официалните продажби.

Те могат да бъдат предварително заявени в размери от 11-инча за 589,98 € | 1153,90 лева в брой и 13-инча за 829,98 € | 1623,30 лева със 128 GB памет. Цените на лизинг са 28,98 € | 56,68 лева/месец за 11-инчовия модел, а 13-инчовият се предлага за 40,50 € | 79,21 лева / месец.

Клиентите на А1, които закупят новия iPhone 17е, могат да се възползват и от обновените условия на мобилните планове, които са валидни от днес. Те са с месечни такси, започващи от 16,99 € /месец за първите 12 месеца в комбинация с друга услуга и предлагат до 2 позиции за избираеми Select услуги с промоционален период до 24 месеца. Тарифите са с двойно повече МВ в роуминг в ЕС, а Unlimited S и М вече са с двойно повече МВ на максимална скорост – 10000 МВ / 50 Mbps и до 50 000 МВ / 300 Mbps.