Най-големият инвеститор в енергетиката ни AES се продаде за 33,4 млрд. долара

Един от световните лидери в енергетиката – американската компания AES, обяви в понеделник, че се е съгласила да бъде закупена в сделка за 33.4 млрд. долара от група големи местни и чуждестранни инвеститори и може да стане частна още тази година.

Сред купувачите са дъщерното дружество на BlackRock, Global Infrastructure Partners, със седалище в Ню Йорк, и шведският фонд Infrastructure VI на EQT. Към тях се присъединяват двама застрахователи - Калифорнийската система за пенсиониране на държавните служители и суверенният фонд на Катар Qatar Investment Authority.

Те и AES са сключили окончателно споразумение за изплащане на брой акция по 15 долара в брой, което преви обща стойност на собствения капитал от 10.7 млрд. долара и стойност на предприятието от около 33.4 млрд. долара. Сделката обаче включва и дълг за 27.56 млрд. долара, чието преструктуриране предстои, според разпространеното прессъобщение.

Очаква се сделката да бъде приключена в края на 2026 г. или началото на 2027 г.

Компании за комунални услуги и производство на електроенергия като AES привличат все по-голямо внимание, тъй като огромните енергийни нужди на изкуствения интелект поставят голяма тежест върху електропреносните мрежи. "Има нужда от значителни инвестиции в нови мощности за производство, пренос и разпределение на електроенергия", казва Байо Огунлеси, главен изпълнителен директор на Global Infrastructure Partners на BlackRock.

AES на свой ред заявява, че продажбата ще ѝ осигури необходимия капитал, който преди това ѝ липсваше, за да разшири производството си на енергия в САЩ.

"AES има значителна нужда от капитал, за да подпомогне растежа след 2027 г., особено предвид значителните нови инвестиции както в бизнеса с производство на електроенергия, така и в комуналните услуги в САЩ", казва председателят на AES Джей Морс.

Морс допълва, че без сделка компанията вероятно ще трябва да намали или премахне дивидента "и/или" да емитира значителни нови акции за акционерите.

Като частна компания, AES ще продължи да инвестира разумно в комунални активи, за да отговори на нарастващите енергийни нужди на всички 1,1 милиона клиенти, допълва се в прессъобщението.

Офертата от 15 долара на акция е с 13% по-ниска от последното затваряне на търговията преди обявяването на сделката, въпреки че остава премия спрямо цената на акцията преди началото на преговорите за придобиване. Според анализатори голямото дългово натоварване на компанията и бъдещите капиталови нужди стоят зад по-ниското от очакваното ценообразуване.

Прогнозите са, че потреблението на енергия в САЩ ще продължи да нараства през следващата година, като ще се постигне втори пореден рекорд през 2025 г. според оценки на Администрацията за енергийна информация (EIA). Най-големите електрически комунални услуги в САЩ увеличават инвестициите в нова енергийна инфраструктура, за да отговорят на растящото търсене от страна на центрове за данни, обслужващи компании, които внедряват най-новите технологии, съобщава Mediapool.

AES има споразумения за чиста енергия с над 11.8 GW с технологични гиганти като Microsoft и Alphabet. Очаква се преминаването към частна собственост да освободи компанията от ограниченията на публичния пазар, което ще позволи по-големи, дългосрочни инвестиции без натиска на тримесечните цели за печалба, отбелязва Ройтерс.

Подразделенията на AES в щатите Индиана и Охайо ще останат местни операционни структури и ще се управляват от местни компании, като това ще осигури непрекъснатост на услугите за тези региони и ще гарантира цените.

В България AES притежава най-новата и най-модерната въглищна електроцентрала "AES Гълъбово" и вятърния парк "Свети Никола" край Каварна. Договорът на ТЕЦ-а за изкупуване на енергията му от Националната електрическа компания обаче изтича в началото на май 2026 г. и не е изключено мощността да последва съдбата на другата т.нар. американската ТЕЦ в региона - "КонтурГлобал Марица Изток 3". Тя спря работа през февруари 2024 г. и едва преди месец замени част от дейността си с пускането в експлоатация на система за съхранение на енергия. Потенциалното изключване на AES от системата обаче може да доведе до проблеми с балансирането на доставките на ток в страната. Още не е ясно как сделката ще се отрази върху бизнеса на компанията в България.

С придобиването Global Infrastructure Partners ще разшири присъствието си в енергийния сектор след придобиването на Allete за 6.2 млрд. долара през 2024 г., съвместно с CPP Investments.