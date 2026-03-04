Wizz Air удължава спирането на полетите си от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман до 15 март

Wizz Air потвърждава, че временното преустановяване на всички полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман ще бъде удължено до 15 март, неделя, включително. Полетите от Великобритания до Джеда, Саудитска Арабия и Медина, Саудитска Арабия ще бъдат възобновени по план от 8 март, съобщиха от компанията.

Авиокомпанията продължава да следи отблизо развитието на ситуацията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на обстановката.

Безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия остава най-висок приоритет за Wizz Air. Осъзнаваме неудобството, което тези промени могат да причинят, и благодарим на нашите пътници за проявеното разбиране. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат потърсени директно и ще получат подробна информация относно възможните опции пред тях.