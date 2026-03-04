ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Simple Architecture създава пространства на бъдеще...

След спирането на шести блок енергийният министър отива на инспекция в АЕЦ „Козлодуй”

Трайчо Трайков

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков отива утре, 5 март, в АЕЦ „Козлодуй" . Той ще инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок с оглед включването му в енергийната система на страната.

На 3 март шести блок на централата бе спрян за спешен ремонт за трети път през последните два месеца заради дефектирала мебрана в парогенератора . Повредата предизвика дискусии за сигурността на централата, наложи се шефът на АЕЦ „Козлодуй" да се яви пред депутатите в парламента, за да обясни ситуацията. Той обясни, че централата има проблеми с доставките на оригинални резервни части от Русия.

Затова е бил потърсен наш производител за специфичните мембранни устройства, но първоначално то се оказало, че са твърде далеч от оригинала. Затова при последното спирането на шести блок от централата увериха, че новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказвали, че използваните материали са с необходимите качества.

Трайчо Трайков

