13 от общо 8300 сигнала за завишени сметки за ток са основателни, според енергофирмите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КЕВР ще отчете междинно резултатите от своите проверки пред парламента днес

Има 8000 жалби за високи сметки за ток и само една е призната за основателна от енергодружествата. Това се видя притеснително за министърката на икономиката Ирина Щонова, която заяви в сряда в Министерския съвет, че такова отношение е несериозно. “Няма как на толкова хора в един месец сметките да се удвоят и да има само една призната жалба”, коментира тя.

Щонова добави, че очаква окончателния доклад от проверката на КЗП. И че ще продължат да правят анализи, а паралелно

ще бъдат мобилизирани

всички държавни инструменти

Очаквала и активни действия от Комисията за енергийно и водно регулиране.

“24 часа” потърси енергийните дружества за информация колко от сметките, за които има жалби, са коригирани и са се оказали с проблем. От “Електрохолд” - компанията, която снабдява с ток Западна България, отговориха, че от началото на годината са получили към 5000 сигнали за високо потребление и сметки, което е едва 0,2% от общия брой електромери, които са около 2,2 млн.

В осем случая се наложили коригиращи действия заради повреда на електромера или техническа грешка в отчета.

От “Енерго Про” съобщиха, че към 28 февруари в компанията са постъпили близо 3300 жалби за високи сметки за ток. Извършените до момента проверки показали, че в повечето случаи се дължат на реално отчетено по-високо потребление. Само в 5 от проверените случаи имало неточност при тарифния превключвател или техническа повреда на електромера.

Ако при проверка бъде установена грешка в отчитането или фактурирането, сумите се коригират служебно, като клиентите получават преизчислена фактура и

парите се приспадат от

следващо задължение

Процедурите се извършват в законоустановените срокове и съгласно действащата нормативна уредба.

От ЕВН заявиха, че има около 3500 жалби за високи сметки за потребена електроенергия. Проверени са 50% и при тях не е отчетена грешка.

Жалбите, които КЕВР проверява, са към 4000. В четвъртък председателят ѝ Пламен Младеновски ще отчете междинни резултати пред парламента. За всяка жалба енергийният регулатор започва щателна проверка - от потреблението в предишни периоди до изправност на електромера. След което комисията излиза с решение. За всеки сигнал се изпраща и отговор.