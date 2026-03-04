Ива Григорова: Пиарът вече не е поддържаща функция, а управленска

За 25-ата си годишнина Асоциацията на пиар агенциите въвежда специална награда за студенти в конкурса BAPRA Bright Awards, казва председателят на БАПРА

Ива Григорова има 18 години опит в PR комуникациите, стратегическото консултиране, корпоративен и бранд PR, управление на кризи, маркетингови кампании с кауза и с лидери на мнение. Част е от Publicis Group в България от 2018 г., когато поема управлението на агенция MSL Sofia. В момента е председател на БАПРА за мандат 2024 - 2026.

- 70% от големите компании у нас вече имат PR стратегия, показва изследване от края на миналата година. Защо бизнесът вече не може без PR експертиза, г-жо Григорова?

- PR-ът в България излиза от ролята на “поддържаща функция” и се превръща в управленска. Това включва устойчиви решения, репутация и доверие. В среда на постоянни кризи, информационен шум и поляризация PR стратегията е “система за навигация”: помага на компаниите да знаят какво защитават, как говорят, към кого и защо. И най-важното, как се държат, за да са последователни.

Днес бизнесът не може без PR експертиза, защото доверието се е превърнало в конкурентно предимство. В комуникациите “скоростта” вече не печели сама. Печели смисълът, прозрачността и последователността. И когато тези отношения са добре управлявани, бизнесът печели, защото успява по-лесно да привлича талант, по-добре да превежда трансформациите си към хората и да реагира по-адекватно в криза.

- PR специалистите отдавна са наясно какъв е смисълът от тяхната дейност, затова и Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА) оценява работата им в авторитетния конкурс BAPRA Bright Awards. Сега предстои специалното му издание по случай 25-годишнината на асоциацията. Какво ново ще има в конкурса и кой ще оценява българските пиари?

- “Алгоритъмът може да предвиди, но доверието убеждава.” Това е и сърцето на темата ни тази година: “Алгоритъм на доверието”. Новото в конкурса е, че поставяме много по-ясно фокуса върху това как технологиите и данните променят PR-а, но без да губим най-важното - човешката автентичност. Днес PR-ът минава от реактивна към проактивна роля като работа с големи масиви информация, моделиране на кризисни сценарии, решения в реално време. Точно тук доверието остава “капиталът”, който прави комуникацията устойчива.

Журито е изцяло международно с експерти от различни пазари и дисциплини. В БАПРА държим на международната перспектива, защото тя гарантира стандарт и обективност и едновременно с това

поставя българските кампании на общ европейски и световен терен

- В конкурса за първи път е включена и категория, която ще отличи студентите. Това ли е един от начините, чрез които професионалистите да подадат ръка на новото поколение?

- Включването на категория за студенти е напълно съзнателен избор. По повод 25-годишнината въвеждаме Специална награда на БАПРА за студенти по масови комуникации и PR. Идеята е да дадем видимост на новото поколение и реална сцена с отборен формат и кампания по конкретно задание. Индустрията има нужда от свежи гледни точки, а младите имат нужда от практичен контекст, менторство и критерии за качество.

- БАПРА вече обяви друг конкурс за младите надежди в пиара - Young Lions Bulgaria PR, а победителят ще участва в най-престижните награди в света - Cannes Lions през юни. Какви са условията за участие в българския конкурс?

- Young Lions често е наричан “Олимпиадата на креативността”. Това е тест за стратегическо и творческо мислене за много кратко време и инвестиция в професионална видимост сред комуникационна индустрия. Отличието е за участието в конкурса за млади таланти Young Lions, който е програма на международния творчески фестивал Cannes Lions и

дава нещо рядко: световна сцена и реален кариерен тласък

Участието в Young Lions Bulgaria - PR е в отбори по двама, за млади професионалисти до 30 години (родени на или след 26 юни 1995 г.), които работят в PR или комуникационни агенции, PR отдели на комуникационни агенции или във вътрешни PR екипи. Отборите ще имат 24 часа, за да разработят стратегическо и креативно PR решение по реален бриф. Участниците ще получат бриф на 6 март, а презентациите пред журито на живо ще са на 8 март. Отборът победител ще има шанс да представи България на Cannes Lions на 22–25 юни 2026.

- 25 години е доста време за натрупване на опит. Как израсна БАПРА и какво ѝ предстои?

- БАПРА израсна като символ на професионализъм и етика и като платформа, която показва ролята на PR агенциите като стратегически партньор на бизнеса и обществото. Това е заложено и в посоката ни за развитие, като това да ангажираме общността, да отваряме организацията и да вдъхновяваме младите таланти, така че те да са следващите PR лидери.

Юбилейната година е и момент на обновяване: ребранд и нова визуална идентичност на БАПРА и BAPRA Bright Awards, която да отразява бъдещето на PR като дигитално, технологично и стратегическо. Представяме професията като модерна и адаптивна, а символиката на блясъка в Bright е празник на постиженията и иновациите.

През годината предстоят инициативи за обмен на добри практики и общи стъпки за развитие на индустрията с останалите браншови организации като БАКА, БДВО и IAB България.

Само след месец - от 26 до 28 март, БАПРА ще бъде домакин на ICCO European Forum – FUTURE REBOOT - годишния европейски форум на Международната асоциация на комуникационните агенции (ICCO), който ще се състои в София. По време на събитието ще се обсъждат новите стандарти, етиката и иновациите в комуникациите в Европа и България ще е в центъра на разговора за бъдещето на индустрията. Част от участниците са Атия Заиди, главен творчески директор на BBDO в Пакистан и първата жена творчески директор на глобална позиция в Пакистан, Таж Рийд, главен творчески директор на Burson Worldwide, и Джуди Джон, първият глобален творчески директор на глобалната PR агенция Edelman.

На сцената ще излезе и българският политолог Иван Кръстев

Сред останалите лектори е и Тахаб Райс, главен стратегически директор на Publicis Groupe за региона EMEA, известен с фокуса си върху ефективността и стратегическите иновации.

- Защо бизнесът се нуждае от публичност? Какво стана с т. нар. търговска тайна?

- Публичността не е и не трябва да е “показност”. Тя е легитимация и доверие. Днес потребителите, служителите и обществото очакват компании, които не просто продават, а поемат позиция, обясняват решенията си и действат последователно. Това намалява риска от спекулации и увеличава устойчивостта на марката в криза.

Търговската тайна не е изчезнала. Тя си остава в компетентните граници: технологии, формули, договорни параметри. Но това, което се промени, е, че ценностите, стандартите и влиянието върху хората вече не могат да са “тайна”. В “епохата на алгоритмите” скоростта на информацията е огромна. Точно затова PR все повече е мост между “машинната логика и човешката автентичност”.

- Как се измерва пиарът, по какви критерии и данни?

- PR се мери не с шум, а с резултат спрямо цел. Това означава да започнеш от бизнеса и комуникационната цел, да я преведеш в конкретни параметри, които искаш да постигнеш, и после да измериш както имидж, също така и какво се е променило. Има международни стандарти като Barcelona Principles на AMEC, която представлява интегрирана рамка за оценка с много параметри. PR не може и не трябва да се измерва като еквивалент на чистата реклама. Двете направления са много различни. PR работи за дългосрочно и устойчиво позициониране, а рекламата допринася за мигновен ефект.

Важно е да се съблюдават качеството на медийното отразяване, ключови послания, органично или платено позициониране, видимост и контекст. В примери от технологични подходи към измерване се вижда как PR анализът може да свързва медийно покритие с данни за потребителски интерес (напр. search listening), за да се оцени дали комуникацията е “запалила” реално търсене и намерение.

В БАПРА това направление е част от създаването и подобряването на стандартите на пазара. В конкурса BAPRA Bright Awards се оценяват стратегически подход и резултати, а оценяването е от международни експерти.

- Изкуственият интелект вече е навсякъде около нас, всички комуникационни

агенции имат своите дигитални отдели - технологиите накъде отвеждат

пиара и как променят комуникациите?

- AI и технологиите правят PR по-бърз, по-аналитичен и по-проактивен. Днес говорим за анализ на огромни информационни масиви, моделиране на кризисни сценарии и решения в реално време. Но технологиите са инструмент, не заместител на смисъла. Технологиите оптимизират ежедневните задачи, но стратегическата работа, отношенията и креативните решения остават човешки.

Бъдещето изисква умения за анализ на данни и разбиране на алгоритми, но и на човешки отношение и емпатия към всичко, което се случва.