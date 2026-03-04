Имаме евтин нефт - следят за скок на горива и ще глобяват (Обзор)

Имаме евтин нефт отпреди военния конфликт в Иран и няма основание за по-високи цени на бензин и дизел. Това коментира на заседанието на правителството в сряда служебният премиер Андрей Гюров, а по-късно пред журналисти и министърката на икономиката Ирина Щонова. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина, заяви Гюров.

Той изясни, че България получава нефт и горива от дестинации, които в момента не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки,

рафинерията в Бургас има достатъчно количества

нефт, закупен преди цените да се повишават

“За да се отрази скокът от световните пазари, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо”, каза още той.

Премиерът беше категоричен, че няма да бъде допуснато българските граждани да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника или непазарно поведение. Той очаква от всички институции бърза информация и решителни действия.

Министърката на икономиката Щонова също коментира, че в краткосрочен план не се очакват сътресение в пазара на горива у нас и повтори: имаме запаси от нефт, които трябва да са все още на старите цени. Тя уточни, че се анализира ситуацията и ще се следи има ли вдигане на цените и дали това е правомерно.

Щонова е говорила с Комисията за защита на потребителите да започнат проверки по бензиностанциите. При непазарно поскъпване

законът за еврото давал възможност да бъдат

налагани санкции,

които могат да стигнат и до над 100 000 евро при повторно нарушение. Щонова подчерта, че КЗП нямала много правомощия в тази сфера, но щяло да се работи с всички останали отговорни институции, като тя отбеляза ролята на КЗК.

От антимонополната комисия по-късно уточниха, че са изискали данни от НАП за цените на горивата на бензиностанциите в страната, за да проверят има ли съгласувано антиконкурентно поведение. И от своя страна отправиха препоръки към правителството, припомняйки, че КЗК е извършила секторен анализ на пазара на горива и е установила нарушения от страна на “Лукойл”, за което им наложи санкции за над 134 млн. евро.

КЗК препоръчва Консултативния съвет към министъра на икономиката да проследи актуални данни за вноса по страни, прекъснати доставки, да намери алтернативни източници, да прилага ценова политика, съобразена с реалните разходи за придобиване на горива, и да комуникира с бранша, за да няма спекулативни практики.

А на търговския управител на “Лукойл” - да гарантира достъп на други вносители и търговци до данъчните складове на групата и на тези, свързани с пристанищните терминали “Росенец” и “Петрол-Варна”, както и до нефтопроводите на групата за транспортиране на горива от внос, да не се допуска спекулативно задържане на склад на горива, да не вдига цените на едро и да намери алтернативи.

