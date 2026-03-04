Европейските борси закриха възходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха на положителна територия днешната търговия, като пазарите продължават да следят ситуацията в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт индексът DAX наддаде с 414,71 пункта или 1,74 на сто до 24 205,36 пункта.

Парижкият CAC 40 нарасна с 63,89 пункта или 0,79 на сто до 8167,73 пункта.

Лондонският FTSE 100 се повиши с 83,52 пункта или 0,8 на сто до 10 567,65 пункта.

Испанският индекс IBEX 35 нарасна с 2 на сто, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекъсне всички търговски отношения със страната, заради отказа на Испания американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран.

Испанският премиер Педро Санчес днес повтори критиките си към конфликта в телевизионно обръщение, наричайки ударите на САЩ и Израел върху Иран „катастрофа“ и ги сравни с инвазията в Ирак в началото на 2000-те години.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 прибави 8,27 пункта или 1,37 на сто в днешната сесия, достигайки 612,71 пункта.

Междувременно германският химичен концерн „Байер“ (Bayer) отчете днес нетна загуба в размер на 3,6 млрд. евро (4,2 млрд. долара) през 2025 г., основно заради съдебни искове, в които се твърди, че хербицидът „Раундъп“ (Roundup) причинява рак, допълва ДПА.

Базираната в Леверкузен компания е регистрирала спад на продажбите с 2,2 на сто до 45,6 млрд. евро. Коригирани спрямо валутните ефекти обаче, приходите са нараснали с 1,1 на сто.

„Байер“ (Bayer) обяви миналия месец, че неговото подразделение „Монсанто“ (Monsanto) е предложило споразумение на стойност 7,25 милиарда долара за уреждане на съдебни дела, свързани с „Раундъп“ и неговата активна съставка глифозат

За 2026 г. компанията прогнозира стабилни резултати. Коригирани за валутни ефекти, очакваните продажби са между 45 и 47 млрд. евро, а оперативната печалба - между 9,6 и 10,1 млрд. евро, приблизително на равнището от 2025 г.

Акциите на „Байер“ поевтиняха с 2,38 на сто днес до 37,4 евро за ценна книга.

Книжата на датския фармацевтичен гигант „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk) поскъпнаха с 5,4 на сто, след като през последния месец поевтиняха с почти 20 на сто заради притеснения на инвеститорите, че новите лекарства, които компанията планира да пусне, може да не постигнат очаквания успех.