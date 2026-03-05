ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бензиностанция в Монтана вдигна цената на дизела с 3 евроцента заради конфликта в Близкия изток

Петрол СНИМКА: Pixabay

Цената на дизела ще бъде вдигната на бензиностанция в Монтана с най-малко 3 евроцента заради кризата в Близкия изток. Това заяви Ангел Димитров, собственик на бензиностанция в Монтана, съобщи Нова тв. Според него днес се забелязва повишаване на цената на петрола, което ще се отрази на цената на горивата. Той заяви, че има хора, които ще искат да се запасят с гориво. От вчера той има нови цени и на бензина, и газта.

„Реалността е, че се събудихме с нови, по-високи цени в базите. Това ще доведе до увеличение на цената при нас. Вероятно поне с 3 евроцента за дизела, а това не е малко", обясни Димитров. Той уточни, че дизелът е основният продукт за потребление, особено в предстоящия активен земеделски сезон, когато търсенето на гориво се увеличава.

Мъжът смята, че нашия пазар е подсигурен с горива. Според него цената ще зависи от ситуацията в Близкия Изток. 

