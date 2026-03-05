Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива

За да посрещне свои близки след евакуацията от Близкия изток, на летище "Васил Левски" беше и особеният управител на "Лукойл" - България Румен Спецов. Той коментира и последствията от покачващите се цени на горивата на световните пазари и отражението им у нас.

"Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива", каза пред БНТ Румен Спецов, особен търговски управител на дружествата на „Лукойл" в България.ж