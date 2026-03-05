Пламен Младеновски: 97-98% от жалбите са от клиенти, които се отопляват на ток, с климатици

Съсредоточихме усилията си именно върху тези жалби, в които наблюдаваме увеличение над 50, над 100%. От 129 три проверки, са установени 2-3 нарушения, каза председателят на КЕВР

Ние не можем да контролираме нито кривата на температурните колебания, нито климатичните процеси и този проблем най-вероятно ще се появява всяка година

Ще задължим електроразпределителните дружества да предоставят информация за потребените количества на съответния клиент за 13 месеца назад

97 или 98% от жалбите, които пристигат при КЕВР, са свързани именно с клиенти, които използват електрическата енергия за отопление и то главно с климатици.

Това обясни председателят на КЕВР Пламен Младеновски в парламента, който обяснява за високите сметки за ток. Той и служебният зам.-министър на енергетиката Красимир Ненов бяха извикани от групата на "Възраждане".

По думите на Младеновски КЕВР към настоящия момент извърши огромна по обем работа. Жалбите към днешна дата значително надвишават годишния броя жалби, които получава комисията. При нас има 2200 жалби, днес сутринта установих, че има още 250. Когато стана проблемът с високите сметки при нас нямаше нито една жалба, изискахме тези от ЕРП-тата, за да започнем работа. Сега в момента работим общо върху над 4 600 жалби като 2548 са анализирани.

"Нашите анализи започнаха в пет направления – дали правилно са приложени цените, не са констатирани нарушения по това направление. Второто – продължителността на отчетния период. По закон е 31 дни, и тук няма нарушения. Третото – дали правилно са превалутирани сметките, това беше най-съмнителното за нас, за наше учудване нямаше проблеми в превалутиранено", обясни той.

Друго поле върху което се съсредоточи проверката беше анализ на закупените количества от Българска независима енергийна борса и сетълментите, които ни предостави ЕСО за трите крайни снабдителя. От тях от тях ясно се вижда, че предвид необичайната динамика на температурните колебания през последната година сравнена с 2025 година, имаме по-топъл месец ноември, отколкото този през 2024 и съответно по-студен месец декември. Това, което което установихме от закупените количества сетълменти, предоставени на ЕСО е, че ноември спрямо декември крайните потребители са закупили близо 40% повече енергия, отколкото декември спрямо ноември", обясни шефът на КЕВР.

"Като общо увеличение, ако сравняваме ноември спрямо януари, тъй като голяма част от оплакванията са свързани именно със сметки, обхващащи периода от 15 декември до 15 януари, е съответно 53% повече при Електрохолд "Продажби" 64% при IVN и 68% при Енерго Про", обясни Младеновски.

По думите му това по-голямо количество се отнася към потребителите, които се отопляват на електрическа енергия, тъй като поне 97 или 98% от жалбите, които пристигат при КЕВР, са свързани именно с клиенти, които използват електрическата енергия за отопление и то главно с климатици.

"Тук е мястото и да отбележа, че ако сравним потреблението на битовите потребители през 2021 година, само преди четири-пет години и потреблението на битовите потребители през 2025 година разлика е 3 тераватчаса. Това е близо 30% увеличение. В тази връзка насочихме нашите усилия към анализиране на количествата потребена енергия през съответен съпоставим период и и към настоящата фактура, за която се отнася жалбата. Какво показа анализите ни за всяка една от тази фактура: близо 55% от жалбите срещу EVN, 45% от жалбите срещу Енерго-про и на 51% от жалбите срещу "Електрохолд", клиентите имат по-ниско потребено количество енергия, отколкото през предходния съпоставим период през предходната година. Откъде идва причината за подаването на жалбата? Както казах, ноември месец сравнено с ноември месец през 2024 година, средната температура беше по-висока с около 4 градуса. Значително потреблението беше по-ниско с около 20%.

В тази връзка, ако един клиент е получил през през ноември 2024 сметка от 100 лв., през ноември 2025 година тази сметка е била в порядъка на под 80 лв.", обясни Младеновски.

"В същото време декември е малко по-студен, по-високо е потреблението спрямо декември миналата година и тука нямаме плавното покачване от 100 на 120 или 130 лв. А сметката е 20% за декември по-голяма от предходната и е примерно 140-150 лв. В тази връзка се създава това усещане за надписани и за двойни фактури. Има и много случаи, разбира се, при които потреблението е по-високо. Ние сме ги разделили на няколко групи, 20 до 50% по-високо потребление, което се наблюдава при около 12% от жалбите, до 20% увеличение при 17% от жалбите, като има и такива между 200 и 300%, но те са в порядъка на около 10%", продължи шефът на КЕВР.

По думите му голяма част от жалбите са свързани с така наречените новодомци. Тоест в имота им се е употребявало много малко количество енергия през предходните период, в порядъка на 5-10 киловатчаса, фактурата, за която са пуснали жалба в КЕВР, е за примерно за мегават и половина.

"Но все пак ние съсредоточихме усилията си именно върху тези жалби, в които наблюдаваме увеличение над 50, над 100% от предходния съпоставим период. В тази връзка бяха извършени 129 проверки на място от длъжностни лица на комисията, при които са установени две или три нарушения. От тези 129 проверки на място по преценка на длъжностните лица са съставени констативни протоколи и искания за демонтиране на 50 електромера към настоящия момент, които след съставяне на констативен протокол, оформяне на необходимата документация са поставени в безшевен чувал и изпратени в независима лаборатория, разходите, за което ще бъдат заплатени от КЕВР. Тоест проверките на електромерите няма да са в лаборатории близки до електроразпределителните дружества", разясни още Младеновски

От думите му стана ясно, че все още чакат резултатите от лабораторията, тъй като те първо искат да проверят софтуерите на електромерите, защото ако се качат на стенд може да се изкривят резултатите, затова се чакат паролите от електроразпределителните дружества, които ще бъдат предоставени до края на тази седмица, за да може и експертите от независимата лаборатория да излязат с резултати.

„Всички трябва да знаем, че ние не можем да контролираме нито кривата на температурните колебания, нито климатичните процеси и този проблем най-вероятно ще възникне и догодина, и по-следващата, всяка година ще се шуми за надписани сметки", смята той.

Това, което комисията смята да направи като препоръка, е първо да повишим доверието в клиентите. Затова във всяка фактура ще задължим електроразпределителните дружества да предоставят информация за потребените количества на съответния клиент за 13 месеца назад, за да може той като получи фактурата да сравни с показанията от миналата година. И втората много важна мярка, е съгласно ангажиментите поети от държавата по плана за възстановяване. Ние имаме задължение за поетапно внедряване на смарт електромери в мрежите на електроразпределителните дружества", припомни той.

На територията на EVN 50% от клиентите имали такива, с дистанционното отчитане. "Ние искаме да направим така, че да няма ролиращо отчитане, клиентът да получава своята фактура от първо до 30-то число. И в приложение на телефона си той да може да следи своята консумация, съответно текуща сметка във време близко до реалното, с да речем до един ден закъснение, както е при мобилните оператори", разясни още той.

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов каза, че в рамките на своите компетенции експерти от министерството също извършили извънредни проверки, които обхванали около 1000 средства за търговско измерване в произволно избрани обекти в областите Пловдив, Пазарджик, София, Софийска област, Благоевград, Велико Търново, Шумен и Варна.

"От всичко това могат да се направят следните изводи - основните причини за по-високите месечни сметки през този отоплителен сезон се дължат на следните няколко фактора: По-високото индивидуално потребление свързано с по-ниските външни температури през месец януари в сравнение със същия период на 2025 година. Утвърдените от КЕВР и в сила от месец юли 2025 година регулирани цени на електроенергията за битови потребители със средно 2,58% по-високо спрямо тези през миналия отоплителен сезон. Енергийната ефективност на сградния фонд също има отношение към потреблението", каза зам.-министърът.

"Относно постъпилите в електроразпределителните дружества жалби и извършените проверки, разбирането ни е, че към настоящия момент на базата на осъществените и приключени проверки, се дължат на технически причини, които са отстраними, а сметките на клиентите ще бъдат коригирани, за което имаме уверенията на представителите на електроразпределителните дружества.

Бих искал за заключение да подчертая, че проверките следва да продължат до окончателното изясняване на конкретните обстоятелства за всеки отделен случай, което е ключово за възстановяване на доверието", заключи Ненов.

"Ако има установено нарушение, за всеки отделен случай ще бъде разгледана неговата жалба, компенсация и връщане на пари няма да има", даде да се разбере Младеновски.