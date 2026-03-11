Камелия Минева е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката, която празнува четвърт век дейност

„Ние сме по-различна банка на пазара във всяко отношение. Смели сме, правим промени, сигурно сме номер 1 по новаторство, именно защото не сме от най-големите банки на пазара. Културата - това е нещо, което най-много ни отличава.“, казва Камелия Минева.

Тя е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПроКредит Банк. Вече над 16 години нарича банката „свой втори дом“. „Работата не е място и физическо пространство, а нещо, в което е сърцето ти“, казва Минева по повод 25-годишнината на ПроКредит Банк в България.

Още от самото начало тя насочва разговора към онова, което според нея хората забелязват при първия контакт с банката – начина, по който общуват екипите. „Първото нещо, което казват клиентите ни и новите колеги е, че корпоративната ни култура е много силна - като начин на комуникация. И като липса на строга йерархия и тежка система“, споделя Минева. „Това много ни е помагало през годините, когато правим промени“, добавя тя.

По думите ѝ част от културата е и това ръководството на банката да е близо до ежедневната работа. „Ние много често сме в оперативна работа. При нас Управителният съвет е в офиса, работи върху казуси, върху имплементиране на промени, в срещи е с колеги“, казва Минева и сравнява с други институции „където Управителният съвет е преди всичко стратегическа и пиар фигура“, казва тя.

Собственият ѝ път в ПроКредит Банк започва със стажантска позиция. До ден днешен си спомня едно от интервютата. „Учила съм икономика и финанси в Англия, а ме питаха коя е сметка 241 от сметкоплана на български“, разказва Минева. „Нямах идея и бях сигурна, че това интервю ще завърши с отказ“, казва тя. Вместо това чува друго. „Коментарът беше, че е по-важно да покажеш логическо мислене и желание за работа. Това ме впечатли. И всъщност ми предложиха позицията“, добавя тя.

Следват първите месеци, които се оказват много интензивни. „В първите 6 месеца смених 3 различни града - Стара Загора, Хасково и София“. Беше толкова интензивно, че на моменти си мислех „Прекалено ми е, може би ще се откажа“, признава Минева. Задържат я дребните, ежедневни неща – възможността за учене и отношението на хората около нея. „Да уча нещо всеки ден… и че ме оставяха даже да правя грешки, докато се уча – всичко това ме задържа“, казва тя.

Днес биографията ѝ включва ръководни роли в банкови офиси, работа с бизнес клиенти и международен опит в кредитния риск на ПроКредит Холдинг в Германия. От декември 2019 г. е член на Управителния съвет, а сега ръководи банката като председател на УС и изпълнителен директор.

На въпрос много или малко са 25 години за една банка, Минева отговаря - “и двете”. Не само бизнес средата се е променила драстично за това време, но и нуждите на клиентите са други.

„Преди 20–25 години малко от банките финансираха микро и малки компании", казва тя. „Тогава повечето от тези бизнеси нямаха финансови отчети. Ние ходехме на място и се опитвахме да направим анализ, за да можем да ги финансираме. Преглеждаме тефтерите, където собственикът на ръка си е писал буквално "взел това и дал това". Много от компаниите, които тогава бяха прохождащ бизнес днес имат търговски обекти в цялата страна"., добавя Минева.

И до днес експертите на банката посещават бизнесите на място, а финансирането се опитва да предвиди бъдещите им нужди. “Не обичаме да работим с клиентите на парче. Да им дадем финансиране днес, но да неглижираме факта, че трябва да се финансира и след още 6 месеца.

Не, ние по-скоро се опитваме да влезем в детайлите на бизнеса, "в обувките на клиента" , защо и какво е необходимо и да дадем дългосрочно и подходящо решение, което работи сега, после отново - след 6 месеца или след една година." казва Камелия Минева. Тази дългосрочна перспектива ни помага да създадем и някои уникални за българския пазар банкови услуги - например нашето рамково споразумение за фирми. Искаме да да надминем традиционното разбиране за банка и да бъдем истински партньор като предоставим на компаниите тази предразполагаща среда , в която те могат да получат всичко най-важно за своя бизнес на едно място и то по-бърз и удобен за тях начин.

Днес банката се гордее, че я наричат „банката на бизнеса“ и затвърждава това и с мрежата ProConnect – платформа за бизнес контакти в рамките на международната група, чиято идея е да помага на клиентите си да си намират нови партньори и да излизат на повече от 10 външни пазари. Чрез ProConnect бизнес клиентите на банката имат безплатен достъп до утвърдени бизнес компании, клиенти на ПроКредит Банк във всички държави, където е представена - Германия, Гърция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Молдова, Грузия, Северна Македония, Украйна, Албания.

Разговорът неусетно стига до баланса между темпо и приоритети. “В наши дни нещата са толкова динамични, че за мен едно от най-ключовите качества е да успяваш да поставиш приоритетите правилно. И това означава да забавиш темпото понякога. Новостите ни бомбардират постоянно”, продължава Камелия Минева

„Няма как абсолютно всичко да се прави постоянно на педал. Избираме основни приоритети и следваме тях“, казва Минева. В такива процеси тя вижда ключова роля за средния мениджмънт - хората, които участват в решенията и после ги превеждат към екипите, така че промяната да стигне докрай.

Камелия Минева отваря темата за младите хора. Не само като клиенти, но и като част от екипа. В самия Управителен съвет на банката също има такива, които преди години са започнали от стажантски позиции.

През 2026 г. ПроКредит Банк става на 25 години. Още от самото начало екипът на банката работи с дългосрочна перспектива и гради доверие и партньорства, които надхвърлят обичайните бизнес отношения.

В стратегията на ПроКредит за следващите години е по-голямо отваряне към физическите лица по дигитален и иновативен начин, който е близък много повече до финтех компаниите - от години банката предоставя изцяло дигитално откриване на сметка и кандидатстване за кредит и преди повече от година направи всички преводи за физически лица изцяло безплатни. ПроКредит Банк се стреми и към привличане на младите хора, включително и като колеги вътре във финансовата институция.