Акциите на авиокомпаниите растат след възобновяване на някои полети от Близкия изток

Акциите на авиокомпаниите поскъпнаха днес, след като част от полетите от Близкия изток бяха възобновени, предаде БТА по информация на Ройтерс. Това осигури известно облекчение на превозвачите след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, които изтриха милиарди долари от пазарната им капитализация по-рано през седмицата.

Много правителствата се опитват да организират полети за десетки хиляди граждани, останали блокирани в Близкия изток заради засилващия се конфликт между САЩ, Израел и Иран, който затвори голяма част от въздушното пространство на страните в региона поради риск от удари по пътнически самолети.

Летището в Дубай - най-натовареното в света, обичайно обслужва над 1000 полета дневно, но затварянето му наруши пътуванията и доведе до ръст на цените на билетите по популярни маршрути.

В момента „Емирейтс" (Emirates) и „Етихад еъруейз" (Etihad Airways) изпълняват ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби през безопасни въздушни коридори на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

„Катар еъруейз" (Qatar Airways) обяви, че от днес ще извършва ограничени полети за евакуация на пътници от столицата на Оман - Маскат до шест европейски дестинации, включително Лондон, Берлин и Рим, както и от Рияд до Франкфурт на Майн. Това са първите полети на компанията от събота, когато летището в Доха, Катар, бе затворено след ударите по Иран, според данни на портала за проследяване на трафика „Флайтрадар24" (FlightRadar24).

Към тази сутрин „Емирейтс" изпълнява полети от Дубай до Сидни, Париж, Амстердам, Торонто и Мумбай, но повечето услуги остават отменени. Чартърни полети на американското правителство превозваха американци от Близкия изток до САЩ, а допълнителни полети се организираха до места в региона, съобщи Държавният департамент, като над 17 500 пътници вече са се върнали в страната от 28 февруари. Канада обяви, че също работи за репатриране на блокирани граждани, като организира места на търговски полети и договаря чартърни полети.

Конфликтът в региона наруши и световния капацитет за въздушен транспорт на товари с над една пета и доведе до поскъпване на товарните превози, допълва Ройтерс.

Възстановяване на акциите на азиатските авиокомпании

Цените на самолетното гориво рязко се повишиха в глобален мащаб след ударите по Иран, като спотовата цена в Сингапур достигна рекордни нива заради опасения от нарушаване на доставките, съобщава „Ес енд Пи Глоубъл Платс" (S&P Global Platts).

Въпреки това, акциите на много азиатски авиокомпании се възстановиха след загуби в двуцифрени проценти през последните дни заради несигурността около продължителността на конфликта и ефекта от поскъпването на горивата.

Има потенциал за облекчение на напрежението, след като вчера в. „Ню Йорк Таймс" съобщи, че служители от на иранското Министерство на разузнаването са дали сигнал за готовност за разговори с Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) относно възможностите за прекратяване на войната.

Акциите на базираната в Хонконг „Катай Пасифик" (Cathay Pacific) се повишиха с 4 на сто, на „Джапан еърлайнс" (Japan Airlines) с 0,25 на сто, на „Куонтас еъруейз" (Qantas Airways) с 1 на сто, а на „Къриън еър лайнс" (Korean Air Lines) - с над 6 на сто. Книжата на големите китайски превозвачи като „Еър Чайна" (Air China), „Чайна истърн еърланс" (China Eastern Airlines) и „Чайна Садърн еърлайнс" (China Southern Airlines) поевтиняха в диапазона между 1 и 3 на сто, но се стабилизираха след по-сериозните загуби по-рано през седмицата.

„Азиатските авиокомпании са особено чувствителни към ситуацията в Иран заради маршрутите, минаващи в региона, и вноса на енергия. Всяка новина за по-кратък конфликт веднага променя настроението на пазара", посочи Гари Нг, старши икономист в "Натиксис" (Natixis).

С ограничено въздушно пространство авиокомпаниите са принудени да променят маршрути, да превозват допълнително гориво или да правят допълнителни кацания, за да избегнат рискове от отклонения или удължени полети през безопасни коридори.